В Кемеровской области провели театральную лабораторию «Опасный возраст»

Мария СИМОНОВА, Прокопьевск

Январь в Ленкоме Прокопьевска Кемеровской области – насыщенное время. Здесь проходит театральная лаборатория «Эксперимент 123». В этом году ее название - «Опасный возраст». Четыре режиссера сочиняли эскизы по пьесам и прозе о подростках. Получились разные и яркие истории о непростом времени взросления.

Прокопьевск - маленький город в Кемеровской области, где часто случаются большие театральные события. Местный Ленком, Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола, побеждал на национальной премии «Золотая маска», часто попадает на крупные фестивали и уже много лет проводит театральные лаборатории. Первая прошла еще в 2010 году. Сначала проект в Прокопьевске курировал Олег Лоевский, критик и основатель лабораторного движения. Затем, после некоторой паузы, театр начал сотрудничать с Павлом Рудневым, критиком, арт-менеджером, одним из крупнейших исследователей современного театрального процесса в России. Для экспериментов в 2022 году выбрали тему «Опасный возраст» - театру было важно увлечь подростков:

- Это та категория зрителей, которая почти не ходит в театр, - поясняет «Культуре» Людмила Купцова, директор Прокопьевского Ленкома. - Хотя я думаю, главной проблемой было безденежье. Билет в наш театр стоит 300-400 рублей, это немалая для Прокопьевска сумма. Когда появилась «Пушкинская карта», ситуация изменилась. Многие подростки покупают билеты с ее помощью. Но мы выбрали тему «Опасный возраст» год назад, на прошлой лаборатории, когда еще не знали о «Пушкинской карте». Поставили задачу привлечь подростка в зал. В Прокопьевске нет ТЮЗа и театра кукол, мы работаем для зрителей всех возрастов. Уверены, публику надо «растить». Если подросткам самим интересно ходить в театр, то в будущем они приведут к нам своих детей.

В поисках пьесы

Прокопьевская театральная лаборатория называется «Эксперимент 123». Цифры обозначают количество эскизов. Правда, с годами программа стала насыщеннее - теперь показывают четыре работы. В этом году получилось интересное разделение – в первые день представляли эскизы по драматургии, во второй – по прозе.

Показы открыла «Рыба и шоколад» - пьесу Полины Бородиной с таким названием выбрал режиссер Дмитрий Лимбос. Эта история перекликается с Ромео и Джульеттой, только современных юных героев разделяет не вражда семей, а разные социальные миры. Маша учится в хореографической школе, мечтает связать жизнь с искусством, а Андрей попал в спецшколу для трудных подростков, у него замашки гопника. И настолько разные люди влюбились друг в друга почти с первого взгляда!

На лаборатории режиссер заметно сократил текст: выбор материала дался ему непросто:

- В России сейчас большой интерес к созданию подростковых спектаклей, - считает Дмитрий. – И есть ощущение, что не хватает качественной подростковой драматургии. Решил поработать с «Рыбой и шоколадом», сначала собирался сделать свою фантазию на тему пьесы. Но не получилось, вернулся к тексту, хотя его заметно сократил. Мне в пьесе были интересны провинциальные Ромео и Джульетта из двух сложных тоталитарных систем, которые случайно сталкиваются и выходит такая история. Не хотел делать вербальный эскиз, где люди много говорят.

В итоге в работе многое действительно передается не словами, а яркими деталями. Суровая преподаватель хореографии тыкает учениц палкой, похожей на указку, Маша встает на носки как на пуанты во время диалога с Андреем, картошка фри из Макдональдса превращается… в повод для поцелуя. А разные миры оказываются не такими уж и далекими друг о друга. Правда, жесткие правила хореографической школы не позволяют ходить на свидания, и с мечтой об успехе в балете Маше, вероятно, придется расстаться. Зато есть надежды на любовь.

Эскиз Мурата Абулкатинова по пьесе Светланы Баженовой «Делай все что хочешь, пока я тебя люблю» сразу же погружал зрителя в свою атмосферу. Дым, причудливый свет, красивое пение «за кадром». На заднике, как на киноэкране – титры. А хрупкая героиня, как потом выясняется, стоит на крыше кинотеатра. Ее лица в контровом свете не разглядеть. Она рассказывает о своем детстве, о сложных отношениях с близкими людьми. Она готова броситься с крыши вниз, но в финале все меняет открытие, что любящий ее человек совсем рядом.

- Подростковая тема мне близка, - признается «Культуре» Мурат Абулкатинов. - Возможно, во мне самом еще живет подросток. Пьеса привлекла меня тем, что такая история не похожа на правду - это мечта, романтика, наивность.

Похожая и на сессию у психотерапевта, и на сентиментальный роман история с внезапным счастливым финалом стала эмоциональным потрясением для многих зрительниц. На обсуждении некоторые буквально не смогли сдержать слез.

Фантазии по прозе

Второй день «Опасного возраста» оказался прозаическим. Режиссер Дмитрий Турков работал с культовой подростковой книгой ХХ века, с Сэлинджером. Причем привычную читателям «Над пропастью во ржи» версию в переводе Риты Райт-Ковалевой сменил новый вариант от Макса Немцова. Поменялось даже название – вместо «Над пропастью во ржи» роман стал «Ловцом на хлебном поле».

- В первом переводе очень чувствуется, что фразы «окультурены», - делится с «Культурой» Дмитрий Турков. – Это хорошая литература для чтения. Но для театра, где в зале сидят совсем молодые зрители, герои выражаются слишком культурно. Я очень люблю работать с прозой. Пьеса - как детектив, ее надо разгадать. А у прозы богатство трактовок и решений, ходы, которые невозможны в драматургии.

В эскизе Холден сначала ужасно раздражает. В конфликте «подросток – весь мир» выбрать сторону не очень-то и просто. Но к финалу образ заметно меняется, как и настроение многих подростков. Выясняется, что герой способен не только конфликтовать со всеми и выпендриваться, но и быть уязвимым, радоваться рождественскому ужину и трогательно общаться с младшей сестрой.

Завершилась лаборатория эскизом режиссера Тимура Кулова по «Истории с кладбищем» Нила Геймана. На сцене, действительно, создали «кладбище» - именно там, по сюжету, рос мальчик Никто. Если Маугли воспитали волки, то этого героя – призраки. Правда, сам популярный фантастический роман стал для режиссера только отправной точкой истории. Он развил сюжет по-своему и даже заставил подростка совершить убийство. Для постановщика главным была не фабула, а сама задумка:

- Хотел рассказать о героях не через бытовую форму. Эта история - фантазия подростка, который от тотального одиночества выдумал себе мир кладбища, - говорит «Культуре» Тимур Кулов. – Там он общается с воображаемыми друзьями. И однажды приходит такая же одинокая девочка… Происходит встреча двух одиночеств, она неожиданным образом выливается в фатальную случайность. Гейман не то что бы очень близкий мне автор, просто меня привлекли место действие и форма. Мне было важно размышлять на заданную лабораторией тему не через историю, где привычные школа и двор, а через мир привидений и волшебства.

Большой «портфель» режиссеров

Молодые яркие режиссеры участвуют в лабораториях часто. Чем в череде проектов особенен прокопьевский «Эксперимент 123»?

- Каждая лаборатория - это в первую очередь это встреча с городом, - полагает Дмитрий Лимбос. - Здесь сухой воздух, туманно и красивые здания ярких цветов. Это производит впечатление, пока ты идешь от театра до дома. Кстати, в Прокопьевске все режиссеры-участники живут в одной четырехкомнатной квартире, это тоже необычно. За время лаборатории мы с коллегами сдружились и сплотились, многое успели обсудить.

Что дают регулярные лаборатории театру?

- Узнаваемость, - уверен Павел Руднев, художественный руководитель лаборатории. – Спектакль Артема Устинова «Город Эн», родившийся из эскиза прошлой лаборатории, попал в программу «Маски Плюс». Я вижу, что «плоды» лаборатории остаются в репертуаре, более того, она его формирует. А такому театру, как в Прокопьевске, надо выпускать 6–8 премьер в сезон, постоянно производить. Для этого важна режиссерская «продуваемость». Надо иметь большой «портфель» режиссеров.

Директор театра Людмила Купцова согласна, что лаборатория – хороший вариант для выбора режиссеров, пр ичем необязательно, что они будут продолжать работу над эскизами, возможно, материал поменяется:

- Мы не всегда ставим те вещи, которые были в «Эксперименте», хотя бывало, что в репертуар попадали три из четырех работ. Важно, что лаборатория показывает, как режиссер сходится с актерами, как они его воспринимают, какой на репетициях климат. У нас нет главного режиссера, такие проекты - единственный для меня выход, чтобы проверить, как сложится работа у режиссера именно с этими актерами. Лаборатории дают жизнь репертуарному театру.

Фотографии предоставлены театром Ленком города Прокопьевска.