«Музыкальное сердце театра» становится главной профильной премией

Елена СЕРДЕЧНОВА, Новосибирск

В Новосибирске состоялось закрытие национального фестиваля и вручение новоиспеченной премии — «Музыкальное сердце театра». В том, насколько это мероприятие обогатило премиальную палитру в театрально-музыкальной сфере, разбиралась «Культура».

История современных театральных премий — всегда новейшая. Так, самая главная театральная премия «Золотая маска» появилась в 1993 году. Ее лауреатами становятся спектакли всех жанров театрального искусства: драмы, оперы, балета, оперетты, театра кукол, эксперимента. Такая широкая «зона покрытия» не всегда хороша. Существует мнение, что главные номинанты для организаторов «Золотой маски» — это спектакли драматические. И художники, занятые в музыкальных постановках, жалуются на то, что их не «разводят» по категориям так, как режиссеров. Например, «Лучшая работа художника-постановщика в музыкальном театре» — это общая номинация для всех музыкальных жанров: и оперы, и мюзикла, и балета. Нет премии и для детских спектаклей.

При этом настоящим ударом для «Золотой маски» стала история с «Тангейзером», когда экспертный совет премии внес скандальную постановку в список потенциальных номинантов премии. Это привело в конечном итоге к тому, что ровно три года назад Министерство культуры вышло из состава организаторов «Маски». И вот теперь появилась, а вернее, возродилась премия «Музыкальное сердце театра», которую организовало в том числе Минкультуры.

Надо сказать, что это мероприятие появилось еще в 2005 году и просуществовало шесть лет, затем последовал перерыв. А в этом году «Сердце» вновь «завели» президент премии и одноименного фестиваля Максим Дунаевский, продюсер Дмитрий Калантаров и режиссер Алексей Франдетти, а помогли им в этом Министерство культуры РФ, Минкульт Новосибирской области, программа «Большие гастроли» и Союз театральных деятелей, Президентский фонд культурных инициатив.

Конкурс фокусирует внимание на музыкально-драматических спектаклях, современных операх, рок-операх, операх-драмах, саунд-драмах, мюзиклах, опереттах и экспериментальных формах.

И вот с 1 по 11 октября жители Новосибирска наслаждались музыкальными постановками лучших театров страны, а члены Академии музыкального театра, созданной специально для конкурса, их оценивали. Кстати, количество академиков превысило сто человек, и все они так или иначе связаны с музыкой или театром.

Продюсер премии «Музыкальное сердце театра» Дмитрий Калантаров объясняет «Культуре», почему голосование на премии устроено таким необычным для театрально-музыкальной сферы способом.

— Идея вынесения решения через академиков — это наша идея с Максимом Исааковичем Дунаевским. Мы ее «подсмотрели» у телевизионных и кинопремий. Но, на мой взгляд, у этих премий голосование не очень прозрачное, в отличие от голосования в «Музыкальном сердце театра». У нас все систематизировано, все прозрачно. Академики голосуют, каждый голос определенным образом ранжируется. Премию получает лауреат, набравший наибольшее количество голосов, — говорит Дмитрий Калантаров.

По его словам, организаторы премии взяли срез музыкально-театральной карты России и нашли специалистов, имеющих профессиональное отношение к музыкальному театру. Это были и авторы, и постановщики, и организаторы. Чтобы стать академиком и получить возможность оценивать работы, нужно было соответствовать критериям: участие как минимум в трех проектах, реализованных на профессиональной сцене, рекомендации не менее двух действующих членов академии. В итоге оценивали работы 104 академика. А вот на сайте премии уже зрители выбирали победителя в номинации «Премия зрительских симпатий».

Проректор по учебной работе Новосибирского государственного театрального института Яна Глембоцкая рассказала «Культуре», что спектакли были интересные, особенно постановка Северского музыкального театра «Винил». Его композитор Евгений Загот получил премию в номинации «Лучшая музыка (композитор)».

— В таком виде мы фестиваль видели впервые. Конечно, для Новосибирска это интересный способ встретиться с музыкальным театром, с другими городами, — полагает собеседница.

Также у премии появилось важное нововведение — лаборатория музыкального театра. Ее задача — повыcить уровень отечественных либреттистов, композиторов, режиссеров, хореографов. Таким образом, в течение пяти дней 10 авторско-постановочных команд участвовали в мастер-классах мэтров музыкального театра: композитора Евгения Загота, режиссера Алексея Франдетти, хореографа Светланы Хорунжиной. Одновременно они создавали эскизы музыкальных спектаклей, которые затем показали на питчинге 11 октября.

Куратор лаборатории, режиссер, лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти говорит «Культуре», что самая главная цель лаборатории — пополнение названий российских мюзиклов и презентация молодых режиссеров.

— Чтобы на кого-то обратили внимание: на режиссера, на актера, на сценографа. Я уже сейчас вижу, что сделали мы проект не зря. Я увидел, что одна из самых спорных для меня работ выстрелила так, что на данный момент она лидирует среди остальных заявок, — делится он. — Вообще этот проект для нас очень важен с точки зрения продвижения жанра музыкального театра.

Франдетти не считает фестиваль аналогом «Золотой маски», поскольку у него другие цели, другие задачи, а точнее — развитие именно музыкального театра, появилась и номинация «Лучший спектакль для детей и подростков». Другие эксперты уверены, что в определенном смысле «Музыкальное сердце театра» все-таки стало альтернативой «Маски».

— Да, можно сказать, что этот фестиваль — аналог знаменитой премии, отметил в беседе с «Культурой» композитор Андрей Кротов, чьи «лабораторки» «Вокруг света за 80 дней» и «Рай на двоих» участвовали в питчинге. — Во-первых, в «Музыкальное сердце театра» вложены большие творческие усилия. Во-вторых, представительные номинанты от Москвы до самых до окраин. При этом премия узкоспециализированная именно по музыкальным театрам. Это коренное отличие от «Золотой маски». Потому что в ней музыкальный блок — маленький, особенно блок мюзикла. Даже на церемонии награждения объявляется: «А теперь самое главное — драма!» В этом же фестивале — самое главное — музыка, — говорит Кротов. — И плюс новшество этого фестиваля — лаборатория и питчинг, — в «Золотой маске» такого нет. Спасибо Алексею Франдетти и Дмитрию Калантарову. Организаторы премии — большие молодцы, оживили и свой фестиваль, и нашу жизнь. У меня было ощущение, что на неделю музыкальная Москва переехала в Новосибирск.

Сама церемония награждения премии «Музыкальное сердце театра», проходившая в знаменитом НОВАТе (Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета), открылась песней «Здравствуй, страна героев» из фильма «Светлый путь». В зале «перекликались» города — Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Кемерово, Северск, Уфа, Барнаул. Ведущие объяснили, что церемония проводится в Новосибирске, потому что он равноудален от других городов, а значит, выбор будет объективным.

Президент фестиваля, композитор Максим Дунаевский не стал скромничать. По его словам, «Музыкальное сердце театра» стало событием огромного масштаба для музыкальной индустрии и еще раз подтвердило тот факт, что в России много «достойных артистов и других специалистов».

— Тенденция развития музыкального театра в России внушает оптимизм, — обратился он к гостям. — Давно уже нет разницы, в каком городе ставится музыкальный спектакль. Так называемые провинциальные театры справляются с этой задачей зачастую гораздо лучше и технологичнее, чем московские. Фестиваль выявил еще одну тенденцию: российский мюзикл в отличие от бродвейского, например, в большей степени основывается на качественной литературной основе.

Премии вручали бодро, сыпля остротами, разыгрывая сценки, исполняя песни. Двадцать номинаций — не шутка. Гостями и участниками церемонии стали Максим Дунаевский, Алексей Франдетти, Анастасия Стоцкая, Лика Рулла, Сергей Ли, Александр Пантыкин, Илья Викторов, Дмитрий Юровский, Айрат Тухватуллин, Теона Дольникова, Гедиминас Таранда.

Продюсер и композитор Ким Брейтбург, чей мюзикл «Парижские тайны» получил приз зрительских симпатий, уверен, что такой фестиваль необходим.

— Музыкальных театров, драматических театров, работающих с музыкой, много. Поэтому нужна была отдельная премия именно для жанра мюзикла. Мы сегодня видим, что спектакли встречают живой отклик у публики, я очень рад этому.

Лаборатория же для части творческой братии — чуть ли не единственная возможность показать себя театрам. У нас ведь существует коллизия: у театров есть острая нехватка постановщиков, в то же время театры предпочитают приглашать тех, кто себя уже зарекомендовал. Поэтому и лаборатория, и питчинг очень полезны. Если я увижу яркую работу, то приглашу постановщика к себе. Для этого я и приехал, — делится композитор. — Я очень рад, что моя работа получила приз зрительских симпатий, не ожидал, у нашей команды были очень серьезные конкуренты.

Сценограф Елена Вершинина, лауреат номинации «Лучшая сценография» за работу над рок-мюзиклом «Фома», говорит изданию, что работать было сложно. Рок-мюзикл написан Юрием Шевчуком, собственно, он и является главным героем. И это, конечно, создает трудности.

— Мы же все время оперы ставим, их авторы давно умерли, а тут и прототип, и автор живы. Старались очень бережно отразить эпоху Шевчука: воровство, разруху 90-х, 2000-е. Спектакль о чуде жизни, о чуде события. Я очень рада, что получила награду, но мне хотелось бы, чтобы и другие люди, работавшие над спектаклем, ее получили. Себя я достойной не считаю, — говорит она.

Елена Вершинина также придерживается точки зрения, что новая премия таки в чем-то конкурент «Золотой маски».

— Я думаю, что фестиваль — это привет «Золотой маске». И слава Богу, потому что среди серьезных жанров — драмы, оперы, затерялся «несерьезный» жанр — жанр мюзикла, оперетты. А между тем он очень сложный, включает и балет, и режиссуру, и музыку.

Так что нас всех можно поздравить со вторым рождением премии, который не хватало музыкальным театрам. Премии именно музыкальной, премии не столичной, а ориентированной на всю страну, с прозрачной системой голосования.

Дмитрий Калантаров уверяет, что «Музыкальное сердце театра» продолжит «биться» в ежегодном стабильном ритме и именно в российских регионах. Это принципиальное решение организаторов. Единственное — период проведения фестиваля собираются перенести на ноябрь.

— Мы хотели, чтобы экспертный отбор начинался после завершения театрального сезона. Летом и в начале осени эксперты и академики спокойно отсматривали бы работы, саму же премию можно было бы проводить как минимум в ноябре, — делится он. — С местом пока не определились. Но в любом случае это будут регионы.

Лауреаты премии «Музыкальное сердце театра»-2021

Лучшая пьеса (перевод) — Женя Беркович, «Антигона», Пермский академический театр-театр

Лучший текст песен (Автор/перевод) — Сергей Плотов, Алексей Франдетти, Алексей Кортнев, «Cabaret», Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»

Лучшая оркестровка (аранжировщик) — Александр Антонов и оркестр «Папоротник»

«Питер Пэн», Московский областной театр юного зрителя

Лучший музыкальный руководитель — Владимир Сапожников, «Cabaret», Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»

Лучший дирижер — Артем Макаров, «Герцогиня.G», Башкирский государственный театр оперы и балета (Уфа)

Лучшая музыка (композитор) — Евгений Загот, «Винил», Северский музыкальный театр (Северск)

Лучшие костюмы (художник по костюмам) — Виктория Севрюкова, «Иосиф и его удивительный плащ снов», Санкт-петербургский государственный детский музыкальный театр «Карамболь»

Лучшее световое оформление (художник по свету) — Иван Виноградов,

«Cabaret», Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»

Лучшая сценография — Елена Вершинина, «Фома», Новосибирский музыкальный театр

Лучший исполнитель роли второго плана — Денис Юченков, «Капитанская дочка»,

Московский государственный театр «У Никитинских ворот»

Лучшая исполнительница роли второго плана — Нонна Гришаева, «Питер Пэн»,

Московский областной государственный театр юного зрителя

Лучшая исполнительница главной роли — Эва Мильграм, «Антигона»,

Пермский академический театр-театр

Лучший исполнитель главной роли — Андрей Школдыченко, «Маяковский»

АНО «Музыкальное сердце театра» (Москва)

Премия зрительских симпатий — «Парижские тайны», Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва (Кемерово)

Гран-при «За выдающиеся творческие и организационные достижения» —

Софронов Михаил Вячеславович

Специальная премия «Лучший информационный партнер» — Развлекательный и семейный телеканал «Продвижение»

Лучший продюсер — Леонид Кипнис, «Фома», Новосибирский музыкальный театр

Лучшее пластическое решение (хореограф) — Жанна Шмакова, «Маяковский»,

АНО «Музыкальное сердце театра» (Москва)

Лучший режиссер — Филипп Разенков, «Фома», Новосибирский музыкальный театр

Лучший спектакль для детей и подростков — «Питер Пэн»,

Московский областной государственный театр юного зрителя

Лучший спектакль — «Антигона», Пермский академический театр-театр.

Фотографии: www.musicalheart.ru