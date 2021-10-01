В Томском театре «Скоморох» «оживили» сибирского просветителя Петра Макушина

Анна ЗИМИНА, Томск

Его не стало более ста лет назад, но знакомящий с ним спектакль «Ни одного неграмотного» в Томском театре «Скоморох» решен как видеоинтервью. Такой формат нашел для постановки режиссер Дмитрий Гомзяков.

Петр Макушин жил в 1844–1926 годах, но его имя в Томске, где до сих пор работает открытый им первый в Сибири книжный магазин, помнят. Стоит и построенное для народного университета здание «Дом науки», в нем с 1998 года располагается Театр куклы и актера им. Р. Виндермана «Скоморох».

Идея постановки об этом незаурядном человеке в театре обсуждалась давно.

— Дело не только в доме, где мы находимся, — уточняет Татьяна Ермолицкая, завлит Томского театра кукол и актера «Скоморох». — Важно, что Томск — студенческий город, многие молодые ребята поступают в местные университеты, получают образование и уезжают, так ничего и не узнав о тех людях, кто столько сделал для его развития. Такой удивительный человек и большой просветитель, как Петр Макушин, конечно, заслуживает внимания. Он потратил много сил на то, чтобы люди начали читать. Открыл магазин, наладил работу общественных библиотек. О нем знали далеко за пределами Томска — им восхищался крупный российский книгоиздатель Иван Сытин, его приглашал в гости Лев Толстой.

Нищий. Просветитель. Миллионер

Макушин был не просто успешным предпринимателем и просветителем. Его насыщенная биография действительно просится в кино или на сцену. Расскажем о нашем герое подробнее. Один из самых успешных предпринимателей Сибири рубежа XIX–XX веков не был представителем богатой фамилии. Нет, он родился в крошечной деревне Пермской губернии Путино в многодетной семье сельского дьячка. Из-за нищеты детям приходилось трудиться с трех лет. В девять лет мальчика отвезли в другое село к дяде-священнику, определили в местное начальное училище. Ребенок все силы отдавал занятиям и стал одним из лучших в классе. Уже в 14 лет ему удалось поступить в Пермскую духовную семинарию, где один из педагогов открыл ему силу русской литературы. Но общение с учителем было недолгим — вскоре тот был отправлен в ссылку за участие в кружке революционеров.

Идеи просвещения привлекли Макушина благодаря ректору семинарии Вениамину, с которым один из лучших учеников много общался. Вскоре Петр поступил в Петербургскую духовную академию. Но ее не окончил — отправился на Алтай как участник миссии по распространению христианства. В свободное от работы время изучал верования местных жителей и их язык, познакомился с шаманами, организовал публичную школу для взрослых. Алтай покинул из-за крохотного жалованья, не хватавшего даже на нормальную обувь.

Город Томск в жизни Макушина появился благодаря приезду местного епископа Алексия — он высоко оценил успехи алтайских учеников юного просветителя. Петру предложили стать смотрителем Томского духовного училища. В 1868 году он приехал после горных скитаний в центр огромной губернии, которым тогда был Томск. Оценил современные каменные здания, но был шокирован своей новой работой. Помещения в училище были маленькими, мебель старая и с клопами, главным «образовательным» инструментом считались розги. Макушин велел их сжечь и выстроил новые, основанные на уважении, отношения воспитанников с начальством. Вскоре он открыл в своей квартире маленькую библиотеку. Ее популярность быстро росла, и Макушин получил разрешение губернатора на создание публичной библиотеки.

Следующим шагом в борьбе с невежеством стало открытие первого в Сибири книжного магазина. Тогда ждать заказа из Москвы, ближайшего от Сибири центра книгоиздательства, приходилось 20–25 суток. Деньги на смелый проект дал в кредит томский купец Михайлов.

Московские книгоиздатели к идее отнеслись скептично, но Макушин не сдался и закупал книги в основном в Петербурге, где продавцы поверили в него и отдали книги в кредит. 19 февраля 1873 года магазин заработал, спрос превзошел ожидания.

Постепенно «империя Макушина» росла — книжный магазин в Иркутске, музыкальный магазин в Томске, переплетная и линовальная мастерские, типография с современным оборудованием, открытие газеты «Сибирская жизнь»… Макушин стал сибирским миллионером, но настаивал: деньги не его, он — казначей народных денег. Сам Петр Иванович избегал роскоши, жил очень экономно.

Отдельная история — отношения Макушина с властью. С 1875 года он входил в городскую думу. В 1891 году ходили слухи, что просветителя обвинили в покушении на цесаревича Николая (будущего императора Николая II), заехавшего тогда в Томск во время кругосветного путешествия. Но Макушин предусмотрительно уехал из города, и его за участие в выдуманном заговоре не арестовали. Просветитель Макушин умудрялся находить общий язык со всеми властями — при царе дружил с чиновниками, хотя печатал в своей типографии «опасную» литературу. При адмирале Колчаке организовал в здании своего Народного университета лекции о социализме, анархизме и коммунизме. При этом большевики его не только не расстреляли, а даже оставили просветителю один из его домов.

И избрали членом правления Сибирского книжного издательства. В 76 лет Макушин переехал в Новосибирск (тогда Новониколаевск), чтобы дальше развивать книжное дело. Похоронить себя завещал в Томске, во дворе Дома науки. Так и сделали. На плите короткая эпитафия: «Ни одного неграмотного».

Слово Макушину

В этом году у «Скомороха» наконец появилась возможность воплотить спектакль о Макушине в жизнь. На этот проект театр выиграл президентский грант для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. За основу взяли пьесу о просветителе местного автора Александра Толкачева. Режиссером стал Дмитрий Гомзяков. Его спектакли идут в Томском ТЮЗе («Чайка» попала в 2019 году в лонг-лист «Золотой маски», «Дальше» пригласили на международный фестиваль актуального театра «Хаос»), в краеведческом музее. Постановки Гомзякова всегда вызывают в городе бурные обсуждения и очень популярны у молодых зрителей. Именно им «Скоморох» в первую очередь и хотел рассказать о Макушине. Художником спектакля стал Матвей Фатеев — человек, связанный с актуальным искусством, чьи арт-объекты можно было увидеть на сибирских арт-фестивалях.

Режиссер задумал превратить историю просветителя в интервью, которое берется на глазах у зрителей! Причина — не только во впечатляющей популярности этого жанра и миллионах просмотров удачных бесед на You-Tube. Такой вариант еще и помог достичь максимально объективного взгляда на героя. Текст ответов решили сделать по максимуму «авторским», и команда спектакля отправилась в библиотеку изучать архив Макушина. Именно реальные записи и письма просветителя в итоге стали основой «интервью»:

— Пьеса стала для нас импульсом для погружения в личность этого замечательного человека, — говорит Дмитрий Гомзяков, режиссер спектакля. — Почему мы решили серьезно изменить текст? В спектаклях о разных исторических фигурах обычно дается интерпретация этой личности, сделанная драматургом и режиссером. Наш текст на 85% составлен из настоящей речи Макушина. Мне хотелось сделать не работу, где кто-то рассказывает историю просветителя, а дать возможность «заговорить» ему самому. Недоговоренности пусть интерпретируют зрители. После спектакля у каждого из них появится «свой» собственный Макушин.

Но начинается спектакль «Ни одного неграмотного» со своеобразной популяризации книг. Их театр просил перед премьерой у зрителей. В итоге в фойе «Скомороха» — витрины и столики со стопками разных изданий. Поэтические сборники соседствуют с детективами, классика — с современной зарубежной литературой. Можно взять что-то с собой почитать, и многие зрители этим предложением пользуются. Пока люди выбирают книги, заслуженная артистка РФ Марина Дюсьметова превращается в экскурсовода и знакомит с историей здания. Дому науки, построенному в 1912 году, пришлось пережить многое. В годы Гражданской войны Народный университет принимал Генеральный штаб Русской армии, в 1920 году — школу красных командиров. Затем в здании открыли Общедоступный университет для рабочих и крестьян. В 1941-м его передали заводу «Сибкабель» для открытия Дома культуры. Он в нем и располагался, пока в 1998 году помещение не отдали «Скомороху».

После короткой экскурсии зрители перемещаются в репетиционный зал, где идет спектакль «Ни одного неграмотного». Их рассаживают напротив стены, куда проецируется видеоверсия интервью с Макушиным. Сцена оказывается сбоку. Каждый выбирает сам — смотреть ему на собеседников на сцене или на видео. Главное отличие — на экране лицо актера Юрия Орлова AR-маской с помощью технологии Deepfake превращается в лицо Петра Макушина. Благо реальные фотографии просветителя сохранились.

Беседа длится около часа. Журналистка (Олеся Кондратьева) общается в современном стиле, обсуждает маркетинговые стратегии продвижения бизнеса, использует модную лексику вроде «зонтичный бизнес лейбла». Сначала она настроена благосклонно, но ближе к финалу активнее выясняет у предпринимателя секрет его финансового успеха, обсуждает сложности его отношений с религией (ученик духовной семинарии завещал не пускать на свои похороны попов). Макушин отвечает подробно, но скользкие места обходит. Речь его звучит своеобразно — все же письменный язык прошлых веков от сегодняшней манеры отличается. Получается беседа сквозь века. С одной стороны, дистанция с героем есть, а с другой — он здесь, в прямом эфире, и отвечает на вопросы. Так и создается ощущение встречи с самим Макушиным.

Фотографии предоставлены театром «Скоморох». Автор фото — Владимир Бобрецов.