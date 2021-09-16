Камиль Ларин, актер «Квартета И»: «Во мне заложена привычка: нужно что-то выдавать, чем-то радовать, удивлять»

Артем КОМАРОВ

Камиль Ларин — актер «Квартета И», знакомый зрителю по фильмам «День выборов», «О чем говорят мужчины». В этом году у него вышла книга «Карантинный полубред, или Сказки на ночь для маленьких взрослых». Мы поговорили с ним о книге, дебютном сериале «Квартета И», любимых писателях и планах «Квартета».

— Камиль Шамильевич, наверное, трудно все время фонтанировать шутками?

— Спасибо. Я могу привести такой пример — Иван Ургант. Он все время шутит, и на экране, и в жизни. В этом есть определенные сложности: надо всегда быть в тонусе — что ответить, как ответить. Тебя ведь воспринимают этаким «смешным парнем». Иногда хочется сказать себе: «Успокойся. Выдохни. Не обязательно придумывать какие-то репризы». Ваня в этом деле большой профессионал. Я не могу сказать, что у нас это все идет постоянным потоком, но, тем не менее, от нас тоже ждут шуток, остроумия. Я повторяю себе, что не обязательно надо смешить: это может быть трогательно, это может быть по существу, это может быть остро и даже драматично. Мне важно, чтобы возникали какие-то чувства, эмоции у зрителя… Давно подмечено, что юмор влияет на человека гораздо лучше, чем всякий негатив. Так что, конечно, предпочтительнее находить какой-то оптимизм, нежели находиться в подавленном состоянии, тем более в период страшной пандемии.

— Как и из чего рождается юмор?

— Смотря какой: юмор в разговоре, юмор в пьесе… Он бывает разный. Это как зерно, которое надо культивировать: оно само не прорастает. В моей книге «Карантинный полубред, или Сказки на ночь для маленьких взрослых» я целенаправленно пытался выбивать, что называется, клин клином. То есть в ситуации, когда все закрылось и люди остались сидеть в своих домах, в четырех стенах, надо было придумать историю «успокойся, меня не бойся» либо искать в сказке жесткий поворот. Иногда истории в сказках доходили до страшного, меня подписчики в инстаграме спрашивали, зачем так страшить людей, и я им просто отвечал, что, дескать, клин клином вышибают. Но и в тех историях я закладывал юмор: где-то не впрямую, где-то надо было немного подумать, поэтому не все понимали и принимали — надо было напрячься над потаенным смыслом. Я не люблю юмор плоский, наподобие «хи-хи, ха-ха». Такое мне неинтересно. Юмор Жванецкого — это эталон, это гениальная литература, это совсем не плоский юмор. Как рождается юмор? Здесь все зависит от эмоций, от ситуаций, которые, в принципе, возникают. Вот, говорят: «Бытие определяет сознание». Это действительно так. Познаваем ли мир? Познаваем. Важно, какие люди тебя окружают, какова ситуация в стране и мире и как ты на это реагируешь.

— Кто ваши учителя среди писателей-сатириков?

— Конечно, это Михаил Михайлович Жванецкий, Михаил Николаевич Задорнов, Семен Альтов, которого я очень ценю, бесценные Илья Ильф и Евгений Петров. Наверное, такой вот ряд…

— У нас газета о культуре. Общий уровень культуры за последнее время заметно упал?

— Может, это возрастное брюзжание, но мне кажется, что все поменялось. Общий уровень культуры не поднялся, может быть, он заморозился в какой-то период. Не знаю… В период ковида люди очень изменились, и многие не в лучшую сторону. В результате поменялось мое отношение к некоторым знакомым: человек вел себя до ковида так, а стал этак. Это связано, я полагаю, с эпидемией. Но периода явного беспредела пока не наблюдается: если делаешь замечание человеку, он, как правило, адекватно реагирует. Так что вот так. А что вы подразумеваете под «культурой»? Культуру в человеческих отношениях или что-то еще?

— Я имею в виду культуру как некий сплав: кино, музыка, театр, литература, живопись…

— Пока не вижу тут больших прорывов. У нас вообще специфическая страна, что уж говорить… У нас нет таких больших «итальянских прорывов». Я даже не про футбол, а вообще. Хотя, если брать футбол, почему огромная страна на чемпионатах играет так плохо? У нас много футболистов, которые умеют играть, просто у нас нет инструментов, которыми мы могли бы владеть достойно. Получается, что человек сам по себе хорош, но мы использовать его не можем по назначению. Так же и с культурой. Есть хорошие ребята, маститые режиссеры, которые пытаются сделать прорыв, но с этим пока ой как сложно. С теми спецэффектами, которые делают в Голливуде, Болливуде или в Европе, нам снять свое кино как-то не получается. Хотя тот же Илья Найшуллер, например, снимает на уровне голливудского кино, но это пока единичный случай. Люди — тот самый инструмент, которым нужно правильно распорядиться, а нам это не удается в силу каких-то особенностей менталитета. Частично нами владеет страх, а страх может сыграть как позитивную, так и негативную роль. Тем не менее человека тянет к красоте. Этот инстинкт нам дарован природой от рождения. Надо меняться к лучшему, надо пробовать, стремиться, надо тянуться к высокому, и только тогда ты достигнешь высоких результатов.

— Как пришли к идее собственной книги?

— У меня уже две книги есть, они издавались самиздатом. А с этой книгой вышла такая история: будучи на карантине, начиная с марта-апреля, я понимал, что надо что-то делать. Не было работы — театры закрылись, не было съемок, а мне, творческому человеку, хотелось что-то делать еще и еще. Понимаете, во мне заложена привычка: нужно что-то выдавать, чем-то радовать, удивлять. А то сидеть сложа руки явно как-то не годится. Поэтому я решил, что буду читать какие-нибудь литературные произведения либо сказки. Читать красивым голосом, и это будет полезно как для детей, так и для взрослых. А потом я посмотрел, что этим мои коллеги уже вплотную занимаются: кто-то выставляет сказки, кто-то читает. Я выбрал известную сказку, начал с «Красной шапочки». На видео записал, дал жене послушать. Сказал: «По-моему, это бредовые фантазии. Нельзя выставлять. Я представляю, какие отзывы будут». А она мне ответила: «Да нет, это же смешно. Попробуй!» Так я выложил сказочку и тут же собрал столько лайков! И пошел дальше, по известным сказкам: «Колобок», «Коза и семеро козлят» и т.д. В этих сказках есть и юмор, и какие-то необычные повороты. Чем хороша эта форма, тем, что она «капустная». То есть, я пишу на уже готовый сюжет некие такие бредовые фантазии. А потом моя знакомая — Людмила Соколова, автор многих книг и режиссер, — обратилась ко мне с заманчивым предложением. Она мне звонит: «Камиль, а давайте с вами книгу сделаем? Я могу быть вашим редактором, решить вопрос с издательством. А вам нужно только писать…» Я ей ответил: «А у меня есть материал — сказки». «Тогда их надо чем-то дополнить». «Мемуары я писать не хочу, а истории из жизни, связанные с «Квартетом И» и с гастролями, — пожалуйста. Это и будет вторая часть. А третья часть будет включать стихи, которые не вошли в предыдущий сборник». С конца лета я стал что-то писать, отправлять. Мы работали на удаленке. Словом, процесс пошел. Редактировали, корректировали, и в итоге в ноябре началась работа с художником Ольгой Вольхиной. Ольге надо было сделать иллюстрации к сказкам. Мы отбирали нужные иллюстрации, и так получились потрясающие ее работы, которые вы могли увидеть в книге. Процесс был небыстрым, пришлось много поработать… В начале лета вышла книга. Сейчас я уже несколько презентаций провел. В книжном «Буквоеде» в Санкт-Петербурге просто невероятная получилась презентация. Душевная. Народу было человек семьдесят. Все допустимо прошло, по нормам. Была презентация в Москве, в «Доме книге» на Арбате. Там тоже все вышло, по-моему, неплохо. Могу сказать, что книга нравится, уже раскупается…

— В работе над книгой, наверное, труднее всего было победить сомнение, выстрелит ли проект или нет?

— Именно.

— В итоге он оказался успешным?

— Время покажет. По крайней мере, мне не стыдно. Хочу сказать большое спасибо издательству «Яуза» и лично генеральному директору Павлу Быстрову. Он большой молодец и настоящий человек, который пошел на риск и взял предложенные мною тексты. Книжка вышла тиражом в пять тысяч экземпляров. Сказки я до публикации книги выставлял у себя в инстаграме и фейсбуке и по откликам понимал, что людям они нравятся. Есть поддержка интернет-магазинов. Хочешь послушать, можно в голосовой версии (я ее записал) на «Литресе» это сделать — пожалуйста. Поэтому, знаете, там услышали, здесь прочитали… По крайней мере, я надеюсь, это будет легкое и приятное чтиво, особенно в нынешние времена.

— Давайте от разговора о книге перейдем к «Квартету И». Я слышал, что «Квартет И» закончил съемки своего первого сериала.

— Да, платформа Start предложила нам заключить контракт на эксклюзивное использование бренда «Квартет И» сроком на полтора года. В частности, мы сняли первый свой сериал — «В Бореньке чего-то нет» — и к концу года должны его смонтировать, и он должен попасть на платформу. Также нам предложили сделать сериал «О чем говорят мужчины» на новом материале. Он будет написан с нуля и планируется к выходу уже на следующий год. Вот, кстати, к разговору про культуру: что касается сериалов, то вектор кино сдвинулся, — ковидная неразбериха, прокаты либо замораживаются, либо отменяются. Поэтому проще снимать сериалы, которые зрители смогут посмотреть дома. Это не очень хорошо, конечно, эстетически, но такая форма уже существует, и мы посмотрим, как будут развиваться события дальше.

— Кто в «Квартете И» самый веселый, с вашей точки зрения?

— Сложно ответить объективно. Если мы шутим, и нам задают этот вопрос, мы отвечаем дружно: «Я!» «Кто самый сексуальный? Я!» «Кто самый красивый? Я!» Тем-то и хорош «Квартет И», что мы все индивидуальные. Каждый хорош по-своему. Кто-то лучше корчит рожи, как Саша Демидов. Кто-то лучше играет на фортепиано, как Леша Барац. Кто-то танцует лучше. Кто-то поет. Тем более, у нас договоренность, чтобы все было поровну (улыбается). Мы же единый коллектив.

— А самый сентиментальный тогда кто?

— Наверное, Леша Барац и я. Когда моему старшему сыну было десять лет, мы с ним пошли на мультфильм «В поисках Немо». Помню, в конце у меня слезы ручьем потекли. Там же сквозная линия в сюжете — отец, сын (рыбка Немо), а для меня тема отцовства немного грустная, личная… Фильм закончился, свет загорелся в зале, а я весь в слезах. «Что такое?» — «Да, так в глаз попало». И Леша в этом плане очень сентиментален. Слава наш этого не показывает, виду не подает, типа он более жесткий. Мне кажется, у каждого из нас есть внутренние болевые точки-ниточки, которые если затронуть, делают нас в тот или иной момент более сентиментальными.

— Камиль Шамильевич, а вашим другом может быть человек, лишенный чувства юмора?



Фото: АГН «Москва»; Кирилл Зыков / АГН «Москва».

— Может, но ненадолго (). Просто сложно бывает ладить с таким человеком. Мы можем, наверное, общаться и год, и два, но это не назовешь дружбой. Это приятельство или скорее знакомство. Твой собеседник должен понимать юмор, а как же иначе? Все мои друзья в ладах с юмором и очень даже остроумные люди.