Татьяну Доронину позвали обратно в МХАТ имени Горького

Елена ФЕДОРЕНКО

Министерство культуры России внесло изменения в Устав Московского Художественного академического театра имени Максима Горького. Теперь руководство театром будут осуществлять совместно его директор и президент Татьяна Доронина.

Последние два с половиной года театр сопровождала череда скандалов. Напомним историю. 4 декабря 2018-го художественным руководителем МХАТ имени М. Горького был назначен продюсер Эдуард Бояков. Для народной артистки СССР Татьяны Дорониной, возглавлявшей театр с 1987-го, была создана специальная должность — почетный президент МХАТ имени Горького. Великая актриса ее приняла. Через полтора месяца Татьяна Васильевна узнала о внесенных в Устав театра изменениях, согласно которым власть концентрировалась в руках нового руководителя, а президентство не подкреплялось никакими реальными рычагами воздействия на политику театра. Больше в театре Татьяна Васильевна не появлялась — ни разу за два года и три месяца.

В театре потекла иная жизнь. Коллектив пережил раскол. Артисты, которые на разных уровнях выходили с требованиями вернуть прежнего руководителя и наделить ее полномочиями, теряли роли и спектакли. Публичные протесты и судебные иски притесненных сотрудников омрачали новую реальность горьковского МХАТа. Из афиши исчезали спектакли доронинского периода, а в немногих оставшихся менялись исполнители. В приказном порядке труппу перевели на срочный договор (на бессрочном договоре остались только народные артисты и социально защищенные работники). Группа артистов обращалась к президенту России с просьбой сохранить классический русский психологический театр, провела пресс-конференцию. Тогда «заговорщиков» решили не пускать на сбор труппы. МХАТ превращался в Дом культуры — здесь открывались кружки, проводились лекции, занятия йогой и танцами. Часто складывались тупиковые ситуации: если артист два месяца не выходил на сцену, ему не только не выплачивались надбавки, но и оклад уменьшался вдвое. От работы не отлынивали — ее не получали те, кто оставался верен Дорониной.

Прошлой осенью грянула проверка Министерства культуры, в результате которой были выявлены «серьезные нарушения» по многим направлениям, в том числе в расходовании средств, выполнении госзадания, осуществлении государственных закупок, проведении ремонтных работ, использовании президентского гранта. Вчера стало известно, что по итогам проверки решено внести изменения в Устав МХАТ имени М. Горького. Руководить театром теперь будет дуэт — директор и президент. Временно исполняющим обязанности директора в настоящее время является Олег Михайлов — управленец со стажем. Почти четыре десятилетия он служил в Камерном музыкальном театре имени Бориса Покровского, из них последние десять лет являлся директором. Во МХАТе он работает с конца 2019-го заведующим труппой, с марта нынешнего года — и.о. исполнительного директора МХАТ им. М. Горького, теперь — и.о. директора.

Ни он, ни помощник президента театра комментарии не дают. Ситуацию объясняет только пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина. Она уверяет, что ничего кардинально не меняется. «Директор теперь возьмет на себя финансовые, хозяйственные и бытовые вопросы, а художественный руководитель Эдуард Бояков сможет сконцентрироваться на творчестве». На вопрос о Татьяне Васильевне пресс-секретарь ответила, что Доронина не появлялась в театре и никакой информации о ее реакции на изменение должностных полномочий не имеет.

На самом деле не все так просто. Формально Эдуард Бояков сейчас не является руководителем учреждения. Его договор подписан на должность худрука-директора, которой уже нет. К тому же неизвестно, захочет ли 87-летняя Татьяна Васильевна вернуться, и хватит ли у нее сил. Теперь во МХАТе учрежден директорский тип правления — именно директор будет заключать контракт с худруком, причем по согласованию с Министерством культуры. И, конечно, с президентом. Теоретически директор может передать какие-то полномочия худруку. Так что все будет зависеть от направления, которое выберет директор, от того, как сложатся его отношения с Татьяной Дорониной и одобрит ли его выбор Минкульт. В чем можно быть уверенным, так это в том, что решение последует быстро – огромный и проблемный театр в центре Москвы не оставят без творческого лидера надолго.