Театр «Красный факел»: вековой путь из Одессы в Сибирь

Юлия ЩЕТКОВА, Новосибирск

Старейший театр Новосибирска отметил 101-й день рождения документальным спектаклем «Мой “Красный факел”» в постановке Тимофея Кулябина. Эта премьера была задумана как главное событие к вековому юбилею, но из-за пандемии премьера дошла до зрителей лишь год спустя.

Документальный сценический проект, благодаря которому зрители могли бы проследить историю театра с момента его рождения до сегодняшнего дня, должен был выйти в свет 15 апреля 2020 года: именно в этот день, весной 1920-го, в черноморской Одессе, в недалеко от Дерибасовской, впервые открыл свои двери скромный театр с революционно-романтическим названием «Красный факел».

Корректировки в юбилейные планы внес локдаун. Премьера трижды переносилась, хотя репетиционный процесс, как утверждает постановочная группа, не останавливался.

За эту зиму ушли из жизни занятые в первой версии спектакля старожилы «Красного факела» — заслуженные артисты Валентина Широнина и Григорий Шустер. Драматург проекта Ольга Федянина вынуждена была переработать текст.

«Конечно, спектакль претерпел некоторые изменения. Прошел год — можно сказать целая жизнь. — рассказал «Культуре» накануне премьеры спектакля «Мой “Красный факел”» директор театра Александр Кулябин. — Мы потеряли двух актеров, а спектакль построен так, что одно цепляется за другое, и нужно было заново все перестраивать и репетировать. Тем не менее, все получилось. Это очень искренний спектакль. В нем присутствует такая тонкая атмосфера, которую невозможно передать словами. Мы, конечно, запишем его на видео, но в репертуаре спектакль не появится. Это уникальный юбилейный проект, не предназначенный для тиражирования».

Оба премьерных показа прошли при полной рассадке (от идеи играть спектакль на 50 процентов зрителей в сентябре режиссер категорически отказался). Гостями двойного дня рождения стали не только зрители, но и коллеги по цеху — актеры, когда-то работавшие в «Красном факеле», и приглашенные артисты, занятые в спектаклях сегодняшнего репертуара.

Чтобы запустить машину времени, режиссер Кулябин выстроил на сцене многофигурную композицию на поворотном круге. Вращаясь вместе со своим «Красным факелом», артисты буквально следовали за ходом времени: эпоха за эпохой, город за городом, мастер за мастером. Точкой отсчета стала, разумеется, Одесса. В далеких 1920-х город отдавал предпочтение «театральным фейерверкам» и кричащим афишам, а у новорожденной труппы не было ничего, кроме принесенного из дома реквизита, самодельных декораций и стен бездействующего клуба левых эсеров, на которых за неимением афиш мелом писались объявления о первых спектаклях.

Да и откуда было взяться деньгам? Театр «Красный факел» образовался из частной театральной студии, учащиеся которой называли себя «группой молодых сценических художников» и получали уроки от представителей разных, часто противоборствовавших театральных направлений. Одним из педагогов был известный художник, режиссер, актер Владимир Татищев, предложивший в тяжелый момент закрыть студию и открыть небольшой театр. Цели и задачи нового коллектива артисты формулировали весьма расплывчато. Верили в то, что их «зовет небывалое», куда они помчатся на «смелых конях вдохновения, окрыленные беззаветной любовью к святому делу». Тогда же родился девиз — «Молодость, Правда и Воля», трансформировавшийся через десятилетия в «Красоту, Правду и Радость» и оставшийся с театром до сих пор.

Идейный вдохновитель «Красного факела» распределил этапы становления театра на три года вперед и усиленно готовил коллектив к «штурму» Москвы и Петрограда. Это стремление красной нитью пройдет через всю историю «Красного факела»: от первых неудачных попыток разъездного театра закрепиться в культурных метрополиях до феноменального успеха сибирской труппы на гастролях. Прежде чем в 1932 году получить свой первый постоянный дом в здании бывшего купеческого Коммерческого клуба в Новосибирске — труппа пропутешествует по городам и весям целых 11 лет и сыграет спектакли на сценах 150 городов — беспримерный случай для советского театра.

В 20-х краснофакельцы будут строить репертуар в «таинственной и чудесной» стилистике постановок Московского Камерного театра. В 30-х возьмут курс на современную пьесу и пойдут «в ногу с рабочей общественностью». В 40-х уступят свой с таким трудом заработанный дом, да и собственные квартиры эвакуированным в Сибирь артистам Ленинградского театра им. Пушкина, легендарной Александринки. В 50-х совершат историческую поездку в Москву, где получат неофициальное звание «Сибирского МХАТа». Переживут кризисные 60-е, спокойные 70-е, противоречивые 80-е.

В 90-х вместе с режиссером Алексеем Серовым возьмут курс на молодую интеллектуальную публику, а в начале нулевых начнут смелые эксперименты и авангардные поиски под руководством Олега Рыбкина. Его «трагичный, нервный, безнадежный» спектакль «Три сестры» отправится на «Золотую маску» и сомкнет кольцо времени, став второй поездкой с пьесой Чехова в столицу после легендарных московских гастролей «Чайки» в постановке крупнейшего театрального режиссера Сибири ХХ века Веры Редлих. Послужит лучшая работа Олега Рыбкина на новосибирской сцене и мостиком к сегодняшнему дню, к эпохе Тимофея Кулябина, где сыгранные на русском жестовом языке «Три сестры» объедут всю театральную Европу, углубятся в Азию и выйдут на большие экраны кинотеатров Америки.

«Мой «Красный факел» — это уже десять лет мое участие в спектакле «Маскарад», который я играю на этой сцене и планирую играть до тех пор, пока зритель будет ходить на него, — сказал «Культуре» актер театра и кино Александр Балуев, регулярно приезжающий в столицу Сибири специально, чтобы исполнить роль Арбенина в драме Лермонтова «Маскарад». — В практике дореволюционного русского театра было устроено так, что артист не сидел на месте, будь то столица или провинциальный город. Поэтому к приглашению сыграть на сцене новосибирского театра я отнесся как к возможности поддержать эту традицию. Предложение было из тех, от которых не отказываются. Сегодня я чувствую себя в Новосибирске своим. Я точно знаю, что аплодисментов здесь за твои бывшие или нынешние киношные заслуги не дают. Их нужно заработать. Это очень хорошо. И, конечно, меня привлекает ощущение настоящей театральной атмосферы — гримерки, выглаженные костюмы, накрахмаленные рубашки, звонки к спектаклю, портреты актеров в фойе».