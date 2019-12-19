Дмитрий Певцов: «Если не мы, то, может быть, внуки научатся уважать свою историю»

19.12.2019

Денис СУТЫКА

«Ленком» представил премьеру спектакля «Капкан» по Владимиру Сорокину — последнюю неоконченную постановку Марка Захарова. Спектакль после ухода мастера доделывала по эскизам его дочь — народная артистка России Александра Захарова. «Культура» побеседовала с Дмитрием Певцовым, сыгравшим в спектакле Сталина, о его отношении к личности Иосифа Виссарионовича, конфликте с Владимиром Познером и будущем «Ленкома» без худрука.

культура: Прежде чем Вы узнали, что будете играть Сталина и, подозреваю, серьезно погрузились в его биографию, как относились к вождю народов?

Певцов: До того как начал изучать материалы о Сталине, не имел о нем почти никакого представления, кроме общей негативной информации, которая дошла до меня в виде «отзвуков» ХХ съезда КПСС. Плюс оба моих деда сгинули осенью 1937 года, и, хотя оба реабилитированы, где похоронены — до сих пор неизвестно.

культура: В процессе работы над ролью открыли для себя что-то новое?

Певцов: Мне удалось прочитать достаточно много интересных материалов, в том числе серьезные исторические труды, основанные на подлинных документах, многие из которых стали открыты и доступны совсем недавно. О Сталине, о времени, в котором он жил, об исторических, политических, экономических реалиях, в которых формировался его характер, убеждения, методы работы. А также о многочисленных мифах и байках о Сталине, большинство из которых появились после «развенчания культа личности» на ХХ съезде.

культура: Почему Вы считаете Иосифа Виссарионовича одним из величайших людей в истории России?

Певцов: Потому что 75 лет назад, после окончания Второй мировой войны, Советский Союз сохранился, и сейчас на карте мира существует страна под названием Россия. И это благодаря Иосифу Виссарионовичу Сталину. Именно под его руководством с 1929-го по 1939-й была проведена небывалая и нигде более невиданная трансформация огромной страны из отстало-аграрной в промышленно развитую, что и стало основой нашей Великой Победы.

культура: Как же быть с миллионами людей, которых при Сталине расстреляли или на десятилетия закрыли в тюрьмах?

Певцов: «Миллионы жертв» — один из мифов, порожденных Никитой Хрущевым и его «командой». Согласно справке, которую в феврале 1954 года подготовили для Хрущева генеральный прокурор Руденко, министр внутренних дел Круглов и министр юстиции Горшенин, за период с 1921 года по 1 февраля 1954 года были осуждены за контрреволюционные преступления коллегией ОГПУ, «тройками» НКВД, Особым совещанием, Военной Коллегией, судами и военными трибуналами 3 777 380 человек, в том числе приговорены к смертной казни 642 980 человек. Это за (внимание!) тридцать три года. Это конец Гражданской войны, тяжелейшие годы после нее, Ягода и Ежов со товарищи, другие кровавые палачи. А также четыре года страшной войны с Гитлером, борьба с бандами бандеровцев и «лесных братьев», с предателями-власовцами... Если поделить общее число расстрелянных на количество лет, получится 19 с половиной тысяч человек в год. Это много, очень много. Но не «десятки миллионов казненных». Как, почему, против кого, по каким сценариям и с какими перегибами проходили «сталинские репрессии» при Ягоде, Ежове и Берии — вот это надо внимательно изучать и судить по фактам, а не понаслышке.

культура: Марк Захаров в последних своих спектаклях по Сорокину уделял особое внимание историческому контексту, природе тирании, метаморфозам русской души — от света к тьме. Собственно, и к Сталину у него было довольно однозначное — отрицательное — отношение. Спорили ли Вы на эту тему?

Певцов: К сожалению, премьеру мы выпускали без Марка Анатольевича, и у меня уже не было возможности хоть что-то изменить в тексте. А вот во время репетиций я периодически «подкидывал» Марку Анатольевичу сведения и факты из жизни Сталина, которые сам с удивлением узнавал. В частности, он очень внимательно отнесся к справке об истинном количестве жертв «сталинских репрессий», которую я привел выше. И кое-что из моих предложений Захаров оставил в тексте спектакля.

культура: В «Капкане» Сталин представлен довольно однозначно — как некая зловещая сила. С одной стороны, как человеку он Вам импонирует, с другой стороны, на сцене Вам приходится наделять его негативными чертами. Как в Вас уживаются эти противоположности?

Певцов: Я не имею права изменять текст и рисунок роли, но я имею возможность относиться к своему герою так, как я это сам понимаю и чувствую. Мое отношение к роли, я это знаю точно, на тонком уровне зрителю передается.

культура: С точки зрения актерской профессии интереснее играть вымышленных персонажей или реальных исторических личностей? В чем сложности, какие интересные задачи появляются перед Вами, когда Вы соприкасаетесь с биографией конкретного человека?

Певцов: Всегда интереснее работать с Личностью, какая бы она ни была, реальная или вымышленная. А вот «задачи» — это уже моя актерская «кухня», она никого не касается.

культура: Сможем ли мы однажды окончательно договориться о том, как воспринимать Сталина и весь советский период?

Певцов: Ну, если не мы, то, может быть, внуки наши научатся уважать свою историю, а не подправлять ее в угоду пропаганде и политике. Как тонко подметил израильский политолог Яков Кедми, у Наполеона, который хоть и был великим полководцем, но много порушил в родной Франции, в Париже есть пантеон. Его имя не обливают грязью: помнят и уважают, несмотря ни на что. Хороший пример того, как надо знать и любить свою историю.

культура: Недавно Вы всех «переполошили» ответом в инстаграме журналисту Владимиру Познеру, выступившему в защиту прав ЛГБТ. Понимаю, почему он такие темы поднимает, он — журналист. Зачем вам, прекрасному актеру, который доносит до зрителей столько энергии, добра, любви, смыслов через спектакли и фильмы, это понадобилось?

Певцов: То есть журналисту позволено публично и всенародно гадить, разрушая страну на глазах наших детей, а мне, актеришке, нельзя возмутиться по этому поводу? Странная постановка вопроса, как минимум... Разного рода либеральных «познероидов» у нас достаточное количество, особенно в крупных городах, а у меня достаточно насыщенная жизнь, чтобы не обращать внимания на то, чем они «мусорят в эфирах». Но когда человек, имеющий достаточно обширную аудиторию, уважаемый, вызывающий доверие, открыто призывает к духовному геноциду, к равнодушию по отношению к уничтожителям нашего народонаселения, я молчать не в силах. Я просто назвал вещи своими именами, констатировал факт публичной мерзости, не более. И далее продолжаю заниматься тем, к чему призван, — своей профессией, музыкой, студентами. Мне «познероиды» неинтересны.

культура: Обычно Вольтеру приписывают фразу: «Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить». Вы терпимы к иному мнению, системе ценностей, мировоззрению? Например, к представителям нетрадиционной ориентации, о которых говорил Познер?

Певцов: К чужому мнению стараюсь относиться с уважением и пониманием. Спокойно отношусь к представителям нетрадиционных сексуальных ориентаций, так же как и к людям, пораженным различными недугами, в которых они, в общем, не виноваты. Только не надо человеческую беду и аномалию проповедовать как норму. Мировоззрение может быть разным, а вот система ценностей у человечества, если оно хочет выжить, может быть основана только на любви, добре, радости, вере, терпении.

культура: После ухода Захарова «Ленком» возглавил директор театра Марк Варшавер. Что Вы думаете по поводу того, что «Ленком» стал директорским театром, и чувствуете ли потребность в новом художественном лидере?

Певцов: «Ленкому» худрук необходим. Особенно сейчас, когда после ухода Марка Анатольевича наш руководящий художественно-административный тандем распался, и директору приходится решать вопросы художественного характера, не входившие ранее в его компетенцию. Александра Марковна Захарова неожиданно для всех показала себя как лидер, режиссер, принципиальный твердый руководитель. Все это мы увидели во время репетиций и выпуска спектакля Марка Анатольевича «Капкан». И встреча спектакля со зрителями подтвердила, что Александра Марковна сотворила маленькое чудо. Не имея режиссерского опыта, пользуясь только записями и эскизами своего отца, она выпустила абсолютно захаровский, яркий, непредсказуемый, хулиганский, фантастический спектакль, играя при этом одну из главных ролей. Это подтверждение моих мыслей о том, что она должна стать худруком после своего отца. Именно она будет бережно хранить театральное наследие Марка Анатольевича, решая все художественные вопросы внутри театра по-захаровски. А наступит время, приведет и утвердит во главе театра нового режиссера, нового Мастера.





Фото на анонсе: Вячеслав Прокофьев/ТАСС







