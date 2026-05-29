«Заводишь, и негры идут, невообразимо красивая и неподражаемо чудесная работа!»: как «несравненный гений» Фаберже потрафил дому Романовых и всей России

180 лет назад, 30 мая 1846 года, родился Карл Фаберже. Творчество гениального ювелира не только на века прославило самого мастера, но и подняло на недосягаемую высоту престиж русского ювелирного искусства конца XIX — начала XX века. И поныне превосходные вещи, исполненные Фаберже, регулярно становятся объектами пристального внимания всей мировой общественности.



Яйцо «Великий сибирский путь» Несколько подобных, невероятно изящных предметов были посвящены событиям фатальной для России Первой мировой войны. И это тоже отражено в переписке вдовы Александра III с родными и близкими: «Мне надо принимать всех моих Почетных офицеров... Всего я приняла 1000 человек, и хотя я люблю Пасху, я рада, что она позади, так как на меня обрушилось столько телеграмм и записок, что я в них чуть не утонула. Они отнимают столько времени. Ники, дорогой, прислал мне очаровательное яйцо, чего я совсем не ожидала в этом году. Оно покрыто белой эмалью с Красным Крестом по обеим сторонам и словами апостола Иоанна: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя», — это из письма дочери, великой княгине Ольге Александровне.А вот что написала Мария Федоровна в ответном послании Николаю II по поводу одной из побед, одержанных над турками: «Ура за Трапезунд! Воистину воскресе! Целую тебя трижды и благодарю тебя всем сердцем за твою милую карточку и прелестное яйцо с миниатюрами. Добрый Фаберже сам привез. Удивительно красиво! Очень грустно не быть вместе. От души желаю тебе, мой дорогой, милый Ники, всего лучшего и всего светлого и успеха во всем. Горячо тебя любящая твоя старая Мама».



Яйцо «Карельская береза»



Иллюстрация вверху: яйцо «Память Азова». Фото: Борис Кавашкин/ТАСС.

Несравненные вещицы изготавливались Карлом Фаберже и его помощниками не только к празднованию Пасхи. Например, в 1891-м Александр III подарил своей «милой душке Минни» на серебряную свадьбу яйцо с двенадцатью вензелями. Оно было сделано из золота, а вензеля супругов («М.Ф.» и «АIII») оправлены алмазами. По тому же торжественному поводу главная ювелирная фирма страны, как всегда виртуозно, сработала каминные часы высотой чуть менее метра, из серебра и оникса, украшенные бриллиантами. «Вручили нам на серебряную свадьбу чудный подарок, бесподобно красивые часы с нашими цифрами с алмазами наверху и двадцатью пятью серебряными амурами великолепной работы», — писала тогда Мария Федоровна своей матери.Изделия фирмы впервые по-настоящему прославились в 1882 году, после того как они были показаны на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве. То есть царствовать в мире ювелирного искусства Карл Фаберже начал почти одновременно с воцарением в Российской империи его могущественного патрона. Покровительство Александра III дало возможность получать заказы от самых богатых и знатных семейств России, а позже и всего мира. Высокие королевские особы Европы считали за честь владеть уникальными предметами, сделанными Фаберже и его подопечными. Поклонниками таланта великого мастера были датский король Кристиан IX и королева Луиза — родители Марии Федоровны. В их коллекциях находятся прекрасные образцы, врученные когда-то российской императорской четой. Среди таковых, например, великолепный ковш, украшенный серебром, подаренный в 1892-м на золотую свадьбу короля и королевы.Последнее пасхальное яйцо из этой бесподобной серии было сделано на Пасху 1917 года. «Слоник на счастье» — так называется вещь, которую Николай II должен был подарить матери. В письме Карла Фаберже министру юстиции Временного правительства Александру Керенскому от 23 марта 1917-го говорилось: «Прошу Вашего соизволения произвести вручение заказа Николаю Александровичу Романову. Вместе со зверьками для бывшего царя мною изготовлено совсем простое пасхальное яйцо, без роскоши. Оно карельской березы с маленькими ободками из золота. Внутри яйца находится простой механический «Слоник на счастье».Придворному ювелиру на его обращение никто не ответил. А вдовствующая императрица так и не получила от сына последнего подарка.

В 1885 году на Пасху Александр III задумал вручить императрице Марии Федоровне в качестве праздничного подарка невероятно красивый и оригинальный предмет, который напоминал бы ей о Дании, где она родилась и выросла. Высочайший заказ поступил Карлу Фаберже, и тот блестяще его выполнил. Золотое яйцо в белой эмали в виде скорлупы, сюрприз, спрятанный в «желтке», маленькая курочка с сияющими рубиновыми глазками произвели на императорскую чету и всех, кто это великолепие увидел, сильнейшее впечатление.С тех пор Александр Александрович заказывал пасхальный подарок для своей супруги у Фаберже ежегодно. И всякий раз на Страстной неделе умелец приносил царю очередной шедевр, поражая всех как оригинальностью замысла, так и новизной сюжета. А более всего — конечно же, совершенством ювелирной работы.К Воскресению Христову были преподнесены Марии Федоровне в разные годы такие известные драгоценные яйца, как «Память Азова», «Кавказ» и другие. Что касается «Кавказа», то здесь взорам ценителей тонкого искусства была представлена следующая композиция: за четырьмя овальными створками с цифрами из бриллиантов, составляющими число «1893», поместились миниатюры художника Константина Крыжицкого с видами Абастумани. В этом горном грузинском местечке третий сын императорской четы Георгий Александрович подолгу лечил больные легкие.Яйцо «Ренессанс», выполненное в 1894 году, оказалось последним пасхальным презентом Александра III любимой жене, через несколько месяцев Царя-Миротворца не стало.Но и после его смерти фабрика по производству шедевров, руководимая Фаберже, продолжала работать в прежнем режиме. Изумительное пасхальное яйцо прислал Марии Федоровне во Францию, куда она сопровождала больного Георгия, весной 1896 года другой ее сын, ставший к тому моменту новым самодержцем российским.«Я не могу найти слов, мой дорогой Ники, как тронута и взволнована я была, — написала вдовствующая императрица, получив подарок, внутри которого находились «портреты любимого Папа». — Это такая красивая идея с нашими монограммами сверху, я благодарю тебя за это от всего сердца. Я была тронута больше, чем могу это выразить».В годы царствования Николая II придворная ювелирная фирма стала вместо одного готовить уже два пасхальных подарка — обеим русским императрицам. В 1914 году Мария Федоровна сообщала своей сестре Александре, королеве Англии, в Лондон: «От Ники у меня хорошие известия, слава Богу. Им нравится быть в Ливадии и наслаждаться хорошей погодой, а ему бедняжке и большей свободой. Он написал мне чудесное письмо и подарил шедевр. Сверху покрыто розовой эмалью, а внутри портрет с государыней императрицей Екатериной с маленькой короной на голове, который несут два негра. Заводишь, и негры идут, невообразимо красивая и неподражаемо чудесная работа. Фаберже — настоящий гений нашего времени, я и ему сказала, — Вы — несравненный гений». В этом случае речь шла о яйце «Гризайль», известном также под названием «Екатерина Великая».