Сентябрьский хронограф: Болдино, Портсмут и Волжский завод

Начало осени — любимое время поэтов-романтиков и не только их. Сильные мира сего в эту пору нередко развязывают войны и подписывают мирные соглашения, а производственники наращивают выпуск продукции, компенсируя летнее «снижение объемов».

«УНЫЛАЯ ПОРА! ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ!»

195 лет назад, 3 сентября 1830 года, в судьбе Пушкина начался период, который литературоведы и поклонники Александра Сергеевича окрестили «Болдинской осенью».



А. Пластов. Пушкин в Болдино, 1949



«Ты спрашиваешь, как я живу и похорошел ли я? …Просыпаюсь в семь часов, пью кофей… Недавно расписался, и уже написал пропасть. В три часа сажусь верхом, в пять в ванну и потом обедаю картофелем да грешневой кашей. До девяти часов — ​читаю. Вот тебе мой день, и все на одно лицо»…

«Ах, мой милый! Что за прелесть здешняя деревня! Вообрази: степь да степь; соседей ни души; езди верхом сколько душе угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не помешает. Уж я тебе наготовлю всячины, и прозы и стихов», — ​писал Пушкин издателю и другу Плетневу.

Белоснежный храм Успения Божией Матери, построенный дедом поэта и восстановленный к 200-летнему юбилею Александра Сергеевича, в советские годы использовали как электростанцию, библиотеку, столовую. Рядом — памятная стела, извещающая об историческом сходе болдинских крестьян в апреле 1918-го «…единогласно постановили: данную усадьбу, на ней постройки, сад и при ней полевую землю взять на предохранительный учет…». Отстаивать это решение болдинцам, к слову, пришлось с вилами в руках — ​защищая парк своего бывшего помещика от вырубки и разделения на участки, как того желали революционные активисты из соседней деревни. В тот страшный год по всей России полыхали и разграблялись подчистую барские родовые гнезда.

Все болдинские дороги ведут в усадьбу и парк, ставшие музеем-заповедником еще при советской власти. Ранее, в 1911 году, имение было выкуплено государством у внучатого племянника поэта — ​Льва Анатольевича Пушкина, но тогда музеем оно так и не стало. Господский дом неоднократно реставрировался, последний раз — ​к 220-летию русского гения. Масштаб проделанной работы виден невооруженным глазом: весело желтеет свежей краской болдинский приют Пушкина, белеет излюбленный художниками горбатый мостик через верхний пруд, пестреет цветами английский сад. Всюду порядок, причем не казенный, а теплый, покойный, как любил поэт.



Наступление царских войск должно было стать однозначно успешным, но... Враги России не преминули ударить в спину, взорвать тылы революцией. Смута парализовала пути сообщения, закупорила мятежами Транссиб, от которого целиком зависела армия. В таких условиях царское правительство предпочло прекратить войну. Тут же мгновенно предложили посреднические услуги американцы и их президент Теодор Рузвельт, что было отнюдь не случайным. Ситуация для США сложилась идеальная: с одной стороны, позиции России в Маньчжурии оказались подорваны, с другой — ослабла и Япония. Самое время было влезть туда американцам. В Токио тоже отлично понимали: их положение стало бы крайне незавидным, если бы в России не случилась революция. Едва прозвучали предложения о мире, за них подданные микадо ухватились обеими руками.

На мирной конференции в Портсмуте прозвучали довольно мягкие для нас условия: Россия уступала арендованный Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним, часть Южно-Маньчжурской железной дороги, а из своих земель — Южный Сахалин, который японцы поспешно захватили уже перед началом переговоров (регулярных русских войск там не было). Возглавлявший японскую делегацию министр иностранных дел Комура попытался было нахрапом урвать еще и Северный Сахалин, а также 3 миллиарда рублей контрибуции. Представлявший Россию Витте на все соглашался, но царь ему строго-настрого запретил идти на дополнительные уступки. В результате, чтобы не сорвать мирное соглашение, Комура от претензий отказался. 23 августа 1905-го оно было подписано.



Основной выигрыш достался США. Жителям Японии пришлось еще туже затягивать пояса, чтобы расплатиться с колоссальными долгами, а в ее владения и зоны влияния хлынули американские компании. Последним были переданы лесные концессии на реке Ялу и другие контракты Русского лесопромышленного товарищества в Корее, из-за которых якобы началась война.



ДОРОГАЯ «КОПЕЙКА» 55 лет назад, 9 сентября 1970 года, в Тольятти началось серийное производство легендарной ныне «копейки», автомобиля ВАЗ-2101. На самом предприятии, некогда флагмане отечественного автопрома, помнят и другие важные вехи его становления-развития. Ю. Филиппов. На главном конвейере ВАЗа, 1974 Так, в конце марта 1971 года была сдана в эксплуатацию первая очередь Волжского автомобильного завода и вскоре там начался массовый выпуск чрезвычайно популярного в СССР автомобиля «Жигули». За основу отечественной конструкции взяли созданный итальянцами в середине 1960-х Fiat 124, в который инженеры внесли ряд существенных изменений.

Построить огромный завод и выпускать на нем пригодные как для использования внутри страны, так и для экспорта автомобили предложил в середине 60-х председатель Совета министров Алексей Косыгин. Спрос на машины в Советском Союзе значительно опережал предложение. В 1964-м с конвейеров наших предприятий сошло чуть больше 185 тысяч легковых авто. Правительство решило к 1970 году увеличить их выпуск до 700–800 тысяч — не только за счет нового автогиганта, но и благодаря усилиям других крупных автозаводов: горьковского, ульяновского, запорожского, московского (МЗМА).

Генеральный секретарь компартии Леонид Брежнев эту идею поддержал, 20 июля 1966-го ЦК КПСС и Совет министров приняли решение о строительстве в Тольятти Куйбышевской области (были поначалу и другие претенденты — Минск, Ярославль, Белгород, Бровары…) нового предприятия по производству малолитражных авто.

Представители СССР, искавшие солидных партнеров за границей, нашли их в лице акционеров итальянского концерна Fiat, чье руководство предложило самые выгодные условия сделки. К тому же автомобиль этой фирмы считался в Европе престижной машиной (в 1967 году даже был признан лучшим на континенте).

Некоторые партийные и советские деятели полагали, что следует начать сотрудничество с Renault. Но когда заядлому водителю Брежневу предложили такой вариант, генсек его с ходу отверг: «Итальянцы нам ближе, чем французы. Брать будем Fiat». Ходили слухи, что Леонид Ильич лично обкатал прототип будущих «Жигулей», сделав несколько кругов вокруг Кремля.

15 августа 1966-го заключили контракт по созданию у нас автозавода с полным производственным циклом. Документ подписали министр автомобильной промышленности СССР Александр Тарасов и глава Fiat Джанни Аньелли. Это была самая крупная сделка (ее стоимость составила 900 миллионов долларов) с иностранцами в истории Советского Союза.

На профессионалов из-за рубежа возлагалось техническое оснащение завода и обучение персонала. Генеральным директором предприятия назначили заместителя министра автопрома Виктора Полякова.

Начатая в январе 1967 года стройка в Тольятти была объявлена ударной, на нее съехались лучшие специалисты страны, и первая очередь ВАЗа была построена за рекордно короткие сроки. Незадолго до схода с конвейера первого автомобиля журнал «За рулем» объявил конкурс на лучшее название. Предлагались разные варианты: «Искра», «Комсомолец», «Ленинец», «Ласточка», «Юбилейный», «Спутник», «Фиалка»... Наибольшее количество голосов собрал простой и красивый волжский топоним. Возможно, не последнюю роль тут сыграл хорошо запоминающийся рефрен прекрасного русского романса «Ах, Жигули мои вы, Жигули».

Наш автомобиль был очень похож на Fiat 124, однако его копией не являлся. Инженеры с Апеннин внесли в советскую модель немало изменений: усилили сцепление, упрочнили кузов, изменили конструкцию подвески, установили барабанные тормоза вместо дисковых, добавили наружное зеркало заднего вида и механизм раскладки передних сидений... «Жигуленок», прозванный впоследствии «копейкой», стал самым комфортабельным и надежным автомобилем Советского Союза.

Утром 19 апреля 1970-го Волжский автогигант выпустил первые шесть машин. Две из них были окрашены в синий цвет, четыре — в красный (по цветам флага РСФСР). Первенца марки ВАЗ-2101 спустил с конвейера итальянский шеф-инструктор Бенито Гуидо Савоини.

Запечатлеть этот момент для истории на фото удалось немногим, поскольку директор завода Поляков накануне отдал приказ: «На главный конвейер с фотоаппаратом никого не пускать — ни работников, ни строителей, какие бы они ни показывали мандаты. Никаких корреспондентов без моего письменного разрешения. Вплоть до министра».

К чему такие строгости? Создатели машины опасались, что сборка окажется некачественной? Боялись сглаза?

Как бы то ни было, съемку большого исторического события все ж таки произвели: начальник участка цеха 45-3 Геннадий Евтушенко, тайком передавая свой фотоаппарат бригадиру Анатолию Дюжакову, наставлял: «Исхитрись, но запечатлей историю». И тот ответственное задание выполнил. Его снимки, хранящиеся в музее ВАЗа, — единственные фотодокументы, свидетельствующие о появлении на свет первой «копейки».

Еще одна историческая дата — 28 октября 1970-го. В тот день в Москву с берегов Волги отправился эшелон (опять-таки первый) с новенькими авто. В столице этот поезд встретили с восторгом.

ВАЗ 2101 у нас по-прежнему вспоминают добрым словом. Нежные чувства к машине испытывали когда-то миллионы автолюбителей. Имелись, конечно, и у нее недостатки, но достоинств набиралось несравнимо больше. Она была относительно простой в управлении, экономичной, для своего времени весьма комфортной и эффектной. С другими преимуществами тоже все обстояло более или менее благополучно. Капитальный ремонт автомобилю требовался после десятка путешествий — по нашим, советским дорогам! — из Москвы до Владивостока (порядка 100 тыс. км). Некоторые экземпляры при постоянной эксплуатации обходились без капремонта десятилетиями!

Официальный срок службы «копейки» составлял семь лет, но советский потребитель продлевал жизнь четырехколесной любимицы всеми правдами-неправдами. В журнале «За рулем» имелась постоянная рубрика «Мы едем на «Жигулях», где специалисты давали советы по уходу за машиной. В 1990-е это издание устроило конкурс, в котором читатели определяли «Российский автомобиль столетия». Безоговорочную победу одержал ВАЗ-2101.







Для тех, кто его любит и чтит, название «Болдино» говорит само за себя. «Маленькие трагедии», «Домик в Коломне», последние главы «Евгения Онегина», «Повести Белкина», «История села Горюхина», «Пиковая дама», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке» — ​эти и многие другие шедевры писались именно тут. Пушкин приезжал в Болдинское имение трижды, здесь он в общей сложности провел около пяти месяцев и закончил более шестидесяти произведений. Особенно продуктивным стал период с 3 сентября по 28 ноября 1830-го.