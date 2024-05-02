Апрель 2023

«Величайший национальный поэт и писатель был еще и выдающимся историком. Он во многом предвосхитил развитие важнейшей гуманитарной науки, стремился высказываться о прошлом предельно объективно, дотошно исследовал источники, подчас спорил с собой прежним. Его воззрения на «дела давно минувших дней» отличались житейской мудростью и редкой проницательностью», — статья Евгения Александрова открывает цикл публикаций «Своего», посвященных 225-летию Александра Сергеевича Пушкина.

«260 лет назад, весной 1764-го, Екатерина Великая приступила к реализации двух своих проектов, казалось бы, плохо связанных между собой, однако же объединенных монаршей сверхидеей. В Первопрестольной состоялась торжественная закладка Московского императорского воспитательного дома для сирот, подкидышей и беспризорников, а в Санкт-Петербурге было учреждено Императорское воспитательное общество благородных девиц, которое впоследствии получило широкую известность под названием «Смольный институт», — писатель Валерий Шамбаров рассказывает о социально значимых нововведениях русской императрицы, которые пришлись на начало ее 34-летнего правления.

«В арсенале легендарного, известного всему миру огнестрельного оружия одно из почетных мест отведено пистолету Макарова, макару, ПМ. С другой русской знаменитостью — калашом их роднят советское происхождение, ижевское производство и определяющая многомиллионные «тиражи» востребованность (читай: исключительная простота и удивительная надежность). Конструктор самого массового отечественного пистолета сделал много для национальной и общественной безопасности, но своим главным изобретением считал, по слухам, закаточную машинку, придуманную им на пенсии для жены», — в биографическом очерке «Он не Вальтер, он другой» Андрей Самохин вкратце описывает этапы деятельности одного из известнейших русских изобретателей.

Также в номере читайте о генерал-губернаторе Западной Сибири Густаве Гасфорде, одном из лучших русских пейзажистов XX века, замечательном педагоге Николае Крымове, истории создания Марком Фрадкиным и Евгением Долматовским «Случайного вальса» и другие материалы.





