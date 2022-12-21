Приоритеты суверенитета

Алексей КОЛЕНСКИЙ, корреспондент "Культуры"
21.12.2022
Министерство культуры Российской Федерации определило 17 приоритетных тем государственной финансовой поддержки кинопроизводства на 2023 год.
Ведомство выразило надежду, что «при разработке проектов кинематографисты будут учитывать приоритеты господдержки», в числе которых — культура России и традиционные ценности, семья и дети, наука и история, герои среди нас и выдающиеся исторические личности, жизнь регионов и малых городов, патриотическое воспитание и воинская служба, экранизации классики и морально-этический выбор. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте министерства https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_opredelilo_prioritetnye_temy_gospodderzhki_kinoproizvodstva_v_2023_godu/.
Фактически, Минкульт огласил тематический спектр советской кинематографии за исключением руководящей и направляющей роли партии и включением некоторых злободневных пунктов, дающих приоритетам новую окраску. Об актуальных оттенках темплана чуть позже — прежде всего следует оговориться: очевидно и разумно сомнение в том, что «кинематографисты будут учитывать», ведь система финансирования крупнейших кинопроектов была и остается ориентирована на фальсификат не каких-либо ценностей, а самого киноязыка. По умолчанию главным критерием качества зрелищ стали кассовые сборы аттракционов, рассматриваемых как набор спецэффектов для развлечения воображаемой продюсером публики. Тут-то и обнаруживается черная дыра, в которую утекают бюджетные деньги, творческие силы и незрелые амбиции.
Масштабируя аттракционы, «мастера экрана» подрывают доверие к сюжетам, героям и повествователям. Цифровая симуляций не будит, а подменяет воображение и становится оружием психического поражения, подрывающим доверие к происходящему на экране и вытесняемой, все жестче игнорируемой жизни — той, в которой прозябают незримые и неосмысляемые чувства, ценности, герои и смыслы. Внутренний объем и отношения, жизнь и смерть, причины и следствия не выдерживают испытаний на оцифрованных центрифугах; люди делаются категорически неинтересны, а виртуальные миры — в полном смысле слова — бесчеловечны.
Наивно думать, что цифровой нигилизм, подменивший аналоговое киноискусство не сказывается на авторском творчестве: зрение, внимание, рефлексия аффектизируются, уплощаются и истощаются. Накапливается усталость: двадцать лет заключения в симулятивном творчестве ущербным образом сказалось на эстетическом и, как следствие, нравственном мироощущении нескольких поколений, а рабы цифры — как «выразители чаяний» — традиционно возглавили парад слепых. Отнюдь не случайно экспертные советы «отечественного кинематографа» засидели продюсеры-аттракционщики и блогеры — именно они, а не благопожелания министерства, намечают повестку дебютантов, документалистов и аниматоров.
Под коллективный запрос дельцов, хайпожоров и непричастных к содержательной работе бюрократов верстается язык «авторского кино». Естественно, этот волапюк сервитута приходится непрестанно переизобретать — тут обнаруживается простор для «творчества» и тупик «достижений». Каких именно? Ракурс, многоплановость, осмысленный монтаж — это не про цифру; возьмем первую попавшуюся отмычку: за вычетом аналоговых средств киноязыка, в распоряжении цифровых имитаторов остается крупный план, вернее, контур, переживающий зловещую эволюцию.
Например, можно заполнить контур грязью. Вот претендующий на эмпатию «Плотник» Дуни Смирновой: ребенка настигает неизлечимое заболевание, пробивающее бреши в семейном бюджете — собирая средства на излечение, отец жертвует уютным домом и душевным здоровьем: жена признается, что болезный не от него. Исполнительница роли супруги выгуливает аффектированную органику пьяненькой актриски из буфета, дабы отзеркалить родных и соседей четы, оказавшихся тупым и бездушным зверьем. Стремящиеся помочь больному врачи воплощают рабочую ипостась галантерейной породы, а слезинка невинного ребенка нужна либеральной авторке как кислота, выжигающая иудино клеймо на простонародной плотницкой родне.
Можно взять смазанный образ прасолки и закрепить его инородным веществом — так развлекался Иван И. Твердовский, отрастивший крысиный хвост провинциальной недотыкомке, «серой мыши», обретающей с его помощью сексуальный комфорт и смысл никчемной жизни («Зоология»).
Можно даже пренебречь содержанием крупного плана, засветив его невинными детскими глазенками — так поступил Александр Котт — в новогодней фантазии «Чук и Гек. Большое приключение» режиссер попытался воскресить магию святочного рассказа, в корне противореча классику, переосмыслившего рассказ о чудесном спасении пары бродяжек в повесть о взрослении. Согласно Гайдару, светлый путь в чаемое грядущее лежит через братскую любовь, приобщающую к дружному народу. В интерпретации Котта народ замещают детские игрушки, превращающиеся в волшебных помощников заплутавших в тайге детей. Меж Чуком и Геком нет ни грамма эмпатии, ни тени обид, ни сопричастности всенародной судьбе, а лишь фантазмы мелких потеряшек.
Единственная черта, роднящая этих гомункулов — инфантильный аутизм; как приобщить асоциалов к взрослой жизни и исторической судьбе — узкомедицинский и едва ли любопытный вопрос. Очевидно лишь, что «авторский кинематограф» зацикленный на клоунаде уродцев останется глух к министерским благопожеланиям.
В коммерческом огороде — тотальное безлюдье: режиссер отрабатывает машинистом карусельки, персонаж воплощает ворох предписанных пассажиру аффектов. Так же устроен феодальный сервитут «продюсер — постановщик»: тупой «бригадир» — хилый «мастеровой». Непрестанно сетуя на недостачу хороших историй, продюсер столь же часто твердит приватную мантру: «отличный сценарий, но я не вижу как это сделать». Он и не может знать! Так уж повелось, что за рассказ отвечает рассказчик, за картину — художник, а режиссер стремится узреть незримое и поделиться этим видением. Посредники им попросту ни к чему, а вот волшебный помощник — грамотный редактор — часто оказывается необходим. Еще нужнее — братство единомышленников, ответственные творческие объединения, некогда сформировавшие грандиозную и сверхприбыльную индустрию советского кинематографа, практиковавшую тематическое разнообразие, изобразительный киноязык и гражданскую ответственность за дело, которому служишь. Дельцы попросту не способны ни возродить киноязык, ни поднять индустрию. Это по плечу лишь конкурирующим союзам режиссеров-единомышленников, отбирающих продюсеров в собственные студии на конкурсной основе — как посадские люди — какого-нибудь князя или бугра.
Включить нормальную рабочую схему можно хоть завтра — дело за малым: для возрождения кинотворчества необходима творческая воля, выражающая народные чаяния, а не кое-какой культпроцесс, направляемый отнюдь не указами и творческим энтузиазмом, а интригами подковерных иноагентов. Причем здесь министерская повестка? Приоритеты — не обязаловка, а шанс расплеваться с диктующей тренды сволочью, опомниться, взяться за кинематографическую работу продиктованную временем, возвращающимся в историческую колею. И тут особую актуальность обретает исполнение 14-го пункта списка приоритетов: «Нео-колониальная политика стран англо-саксонского мира. Деградация Европы. Формирование многополярного мира».
В этом наказе звучит вера в суверенитет и задел содержательной ревизии. Кому как не мастерам экрана распутать липкий клубок? Начать можно с малого и сподручного: крайне любопытно, к примеру, кто и с какой целью поручил украинско-американскому русофобу Роднянскому формирование фестивальной пародии на авторское кино? По чьему предложению экс-министр Швыдкой разрушил отраслевую систему Госкино? И так далее по списку. Тут-то, может быть, прояснится, отчего столько лет мы были немы, слепы, бесправны в родном доме и на безлюдном экране.
Нам как воздух нужны образы родных героев, подвижников, людей с улицы — в не симулированных, а подлинных обстоятельствах, невообразимых без масштабной ревизии истории и технологий минувшего века. В этом деле у России есть шанс вернуть себе аналоговый, образный, пленочный суверенитет изобразительного искусства, став замковым камнем кинематографической культуры.