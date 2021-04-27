Зачем ехать в Астрахань

Многие российские города обладают таким потенциалом внутренней самобытности, что надо только копнуть, чтобы это стало брендом места и притяжением для внутреннего туриста.

География и гений места — две опоры интереса к любой на свете точке. С географией все более-менее понятно: чем больше она отличается от привычной, тем любопытнее ее исследовать, и тут чем больше контрастов, тем больше шансов на интерес — всем нам хочется иметь больше возможностей в любом пространстве. Астрахань в этом плане верный лидер. Кроме бестселлера «реки и долы», в области тьма самых невероятных природных чудес. И тут срабатывает известный феномен: география определяет мышление, тот самый гений места.

Смешно сказать, но возраст старейшего экономического и культурного центра Нижнего Поволжья будто разлит в воздухе. Пахнет древним Каспием и древней степью. Город живет не только метафорой на семи ветрах, но и реально на 11 островах. Эти вот острова на перекрестках торговых путей собрали дивные для культуры корни. В Астрахани проживает всего-то чуть больше полумиллиона человек, но это люди 200 национальностей и 19 конфессий. Ничего так, впечатляет.

Культурный минимум для новоприбывших включает четыре места. Первым делом вам покажут Астраханский кремль: ухоженный, с трогательной побелкой древних стен и меткой «сюда доходила Волга», прекрасными стендами, лицеем и грамотными гидами. Церкви внутри действующие, у РПЦ в Астраханском ханстве свои давние интересы. Затем вас поведут в картинную галерею, собранную обыкновенным умным купцом Догадиным для себя и людей. Третьим будет нечто парадоксальное и нежданное — дом-музей Велимира Хлебникова. Для стройности рассказа тут не нужно бы углубляться, но невозможно. Этот крохотный домик даст фору многим и многим столичным собратьям, на его аутентично скрипучих половицах устроено дивное пространство. С одной стороны, традиционно музейное с неизбежным генеалогическим древом, фотографиями родственников и любимой сестры, утварью и хрупкими документами. С другой — в паре комнат сделали реальностью нелинейное пространство Хлебникова, где из бесформенных пятен проступают картины и строки, а из испещренных математическими формулами стен вдруг торчат табуретки. Формулу гармонии мира поэт не нашел, но дом-музей засчитал попытку.

Четвертый пункт возвращает в современные культурные реалии, вечером в Астрахани надо идти в оперный театр, что 4 мая будет праздновать 25-летие в своем прекрасном белом замке-здании. Он тоже укоренен гением места. Художественный вес театра подтвержден национальными «Золотыми масками», приглашениями на гастроли, а в доковидное время и аншлагами. Все как положено: «Травиата» и «Тоска», «Ромео и Джульетта» и «Коппелия», но в театре, кроме текущего репертуара, все время что-то происходит, все эти модные столичные штуки — экскурсии в закулисье, оперные и балетные воркшопы — здесь будни, фойе с интерактивными экранами и музейными экспонатами хорошо обжито зрителями.

К концу апреля балетная труппа готовит Lе Pari, историю любви Фредерика Шопена и Жорж Санд, а на премьере ноктюрны и вальсы вживую исполнит известный французский пианист Франсуа Дюмон. То есть формально провинциальный театр, пригласивший в главные балетмейстеры звезду Большого театра Дмитрия Гуданова, нацелился на эстетскую мировую премьеру-сенсацию.

К чему это я. Есть город, который остается венцом Волги, воротами в Каспий и котлом культур. Он удивляет пестротой. Здесь Петр Первый лично заботился об укреплении южных границ. Множество церквей и мечетей дополняет астраханская католическая церковь, третий по возрасту католический храм в России. Шумят не как банальные торговые центры, а как места с особой аурой подворья – индийское, армянское, персидское. Помянутые 200 национальностей на полмиллиона населения и 170 обществ национальных культур порождают харизматиков, В Астрахани родились и получили первое музыкальное образование Валерия Барсова и Мария Максакова, и здешняя филармония возрождает посвященные им фестивали. Велимир Хлебников, Борис Кустодиев, Ростислав Захаров. Астрахань ассоциируется со смесью культур, и готовящийся сейчас отпраздновать свои 25 лет в новом здании Театр оперы и балета, уже живущий в режиме культурно-зрелищного комплекса, автоматически становится центром притяжения. Берет на себя его функции.

Если государственные программы по развитию регионов декларируют заботу о культурной вовлеченности граждан, то лучших предпосылок, чем в Астрахани, и не пожелать. И это настоящая золотая жила для развития внутреннего туризма, важность которой все примерно понимают, но в связке с культурой пока не особо мыслят. А между тем Театр оперы и балета уже не раз участвовал в нестандартных фестивалях, осваивая парковые пространства и даже дельту Волги. Давно уже устарела дилемма между высоким и низким, и любители порыбачить на Волге, зазванные рекламными плакатами МКАД, рано или поздно захотят по вечерам чего-то большего, чем хорошее застолье. И вот тогда все это — расположенный близ Астрахани уникальный природный заповедник с озером кувшинок, белоголовый древний Кремль, Художественный музей, дом Хлебникова и Театр оперы и балета встретят их с открытыми объятиями. Нужны для этого только здравый смысл, бюджет и добрая воля. Работать с гением места — дело благодарное, оно окупится с лихвой и прибавит осмысленности.