Сто лет Василию Сталину: как несчастливый отец вырастил несчастного сына

24 марта юбилей: столетие со дня рождения сына Сталина -- несчастного, бесповоротно испортившего свою жизнь.

Вот справка-объективка: генерал-лейтенант, командующий ВВС Московского военного круга. 3 ордена Красного Знамени, орден Суворова II степени и Александра Невского. 3 развода, 4 брака, 7 лет в тюрьме, умер то ли от алкогольного отравления, то ли был отравлен – и прожил всего-навсего 40 лет.

Советское прошлое вообще и сталинская эпоха в частности -- любимая делянка создателей сериалов и авторов исторических детективов. Еще бы -- в качестве героев отлично подходит тогдашняя «золотая молодежь», дети партийных вождей, военачальников, крупных хозяйственников. Отцы сталинских мажоров давно не воспринимаются как люди. И те, кто их боготворит, и их ненавистники видят в них подобие биороботов, злых или добрых. А верховный вождь, царь и бог этого мира, и подавно оторвался от всего человеческого. Сталин и святой, и черт, и воплощение божественной мудрости, и олицетворение вселенского зла. А как, собственно, эта сделанная из драгоценнейшего мрамора (или мусора и палок) статуя занималась воспитанием своих детей – да так, что в результате получился одновременно и герой войны, и фанфарон, плейбой, алкоголик и совершенно безответственный, не отдающий себе отчет в происходящем человек?

Здесь книги Саймона Себаг-Монтефиоре («Молодой Сталин», «Двор Красного монарха: История восхождения Сталина к власти», «Красный монарх: Сталин и война») могут помочь больше, чем воспоминания Светланы Сталиной и родственников Сталина по второй жене. Приближенных им, а потом посаженных Аллилуевых. Взгляд сверху и со стороны бывает точнее выделяющей детали макрооптики, в текстах Монтефиоре есть то, что для этой темы кажется важным. В них подробно описано, как формировался и разрушался, переходил в другое качество человек, который умел ладить с людьми, мог если не дружить, то казаться дружелюбным. (Надменного Троцкого Сталин переиграл еще и поэтому – партийная верхушка не так его боялась, он был прост и демократичен).

…Тяжелое детство – пьяница и скандалист отец. Моральная травма из-за хромоты и сросшихся пальцев на левой ноге. Стихи, на которые обращали внимание знатоки. Певческий голос (тенор, солист самодеятельного хора, выступавшего в тифлисской консерватории, предложение поступить на профессиональную сцену), который он сорвал и прокурил. Террористические акты, ограбления банков, убийства, рэкет…

Вот как об этом пишет Монтефиоре в «Молодом Сталине»:

«…Сталин наверняка обучился у своих знакомых преступников, а также на опыте Баку и Батума доходному ремеслу рэкета, вымогательства под предлогом защиты. Теперь он предлагал безопасность в обмен на деньги. Если магнаты не платили, то их шахты могли взлететь на воздух, управляющим грозило убийство; если же платили, Сталин защищал их.

В неопубликованных воспоминаниях двое его бойцов пишут, что Сталин соблюдал условия договора – то есть он и впрямь был готов идти на сделку с дьяволом. Когда магнатов грабили, по сообщению Г. Вашадзе, “розыск “злоумышленников” был организован не местным населением, а И. В. Сталиным”. “На управляющего немецкой фирмой… напали какие-то грабители и отняли у него 11 тысяч рублей, – рассказывает Н. Рухадзе. – Товарищ Сталин поручил нам… найти и деньги, и грабителей. Так и случилось”.

Далее шло по нарастающей: организация восстания, избиение в тюрьме, виселица, которой удалось избежать из-за расположения следователя. Долгая и безнадежная ссылка за Полярным кругом: он играл крестьянам на гармошке, а те плясали. Охотился и рыбачил, чуть не утонув в проруби. Несовершеннолетняя от него родила, его другом и собеседником была маленькая собачка…

Анамнез жуткий – и тут еще нет гражданской войны с ее жестокостями и массовыми расстрелами.

Монтефиоре выделяет три вещи, сильно повлиявшие на сталинскую психику. Смерть первой жены, которую он очень любил. У гроба он упал в обморок, а затем бросился в могилу – на гроб. Тогда же 29-летний Иосиф Джугашвили сказал другу следующее, копируя мелодраматическую лексику любимых им героев второразрядных романов:

“Это существо смягчало мое каменное сердце, – произнес он, показав на гроб. – Она умерла, и вместе с ней – последние теплые чувства к людям”. Он положил руку на грудь: “Здесь, внутри, все так опустошено, так непередаваемо пусто”.

Ключевым моментом, сломавшим его психику, по Монтефиоре оказалась коллективизация. Опасность казалась огромной, крестьянская страна могла снести советскую власть. Понимание чудовищной жестокости происходящего было полным, нервное напряжение невыносимым. После этого он резко изменился и разучился дружить – иными словами, утратил естественные человеческие качества.

Третьим обстоятельством стало самоубийство жены (она была на 23 года моложе). «Сталин. Двор красного монарха»: «До той ноябрьской ночи советские руководители жили «замечательной жизнью», как писала в своем дневнике Екатерина Ворошилова. В ночь с 8 на 9 ноября идиллия закончилась. Навсегда.

«Как наша жизнь в партии могла стать такой трудной и сложной? – спрашивала Ворошилова. – Невозможность ответить на этот вопрос доводила меня до слез». Но слезы только начинались. Самоубийство Надежды Аллилуевой изменило ход истории, утверждает Леонид Реденс, племянник Сталина. Оно сделало неизбежным террор».

Репрессии 1937-1938 годов, в свою очередь, сильно сказались на его психике. А после войны он резко сдал и стал не похож на себя прежнего – странностей было так много, что не помешала бы консультация специалиста.

Все это лишь о том, что жизнь Иосифа Сталина была совсем несчастливой – если только власть и победы не являются заменителем счастья. Нормального, человеческого, теплого, с любящими людьми вокруг. Неудивительно, что и воспитать своего сына так, чтобы тот, в свою очередь, прожил счастливую жизнь, вождь не смог.

Отношения отца и сына и воспитательный метод Сталина видны из его письма к учителю сына.

-- Я получил ваше письмо о выкрутасах Василия. Отвечаю так поздно, потому что был сильно занят. Василий – избалованный мальчишка со средними способностями, дикарь, не всегда честный. Он часто прибегает к шантажу, со слабыми ведет себя нагло. Его избаловали многочисленные покровители, которые при каждом удобном и неудобном случае напоминают ему, что он сын Сталина. Я очень рад, что ему достался хороший учитель и что вы обращаетесь с ним так же, как с другими детьми, и требуете, чтобы он подчинялся требованиям школьной дисциплины. Стать совсем безнадежным Василию не позволяют только такие учителя, как вы, которые не дают спуску этому капризному отпрыску. Я советую вам быть с Василием построже. Не бойтесь угроз этого избалованного мальчишки. Не верьте, что он совершит самоубийство. Я на вашей стороне и всегда готов вас поддержать…

Этот юбилей, 100 лет со дня рождения младшего сына Сталина, так ли, сяк, все еще остающегося ключевой фигурой нашего ХХ века, поучителен, по крайней мере, в одном отношении.

Василий Сталин в 27 лет возглавил ВВС МВО, построил гостиницу «Советская», покровительствовал футболу и хоккею, его барские выходки до сих пор поражают воображение литераторов и кинематографистов. После смерти отца Василий Сталин буквально вынудил команду местоблюстителей упрятать его от греха подальше за решетку: он на каждом углу твердил, что отца отравили, и обратился за помощью в китайское посольство. В глаза бросается имперский сталинский гламур, за кадром остается ужас этой изначально сломанной жизни.

Огромная власть не приносит счастья – во всяком случае, так было в то время – она разрушала и тех, кто оказывался рядом с ней. Молотов и Каганович доживали свой век в опале, бедности и забвении. Победивший их Хрущев в конце жизни ни в чем не нуждался, но ему, «освобожденному» от всех должностей, психологически, душевно было не легче. И был ли счастлив вынужденный через силу тащить свой воз, заживо разваливавшийся на части Брежнев? А его эксцентричная дочь, тоже ставшая любимым отечественным сюжетом, прожила по-настоящему жуткую жизнь. После смерти отца она была под домашним арестом, при Горбачеве судилась с государством. Всеми забытая Галина Брежнева умерла от инсульта в подмосковной психиатрической больнице, где лечилась от алкоголизма. Ее судьба кажется калькой судьбы Василия Сталина. Она выросла в полной, любящей семье, но ее погубила отцовская власть, разлагающее дыхание вседозволенности.

Иосиф Сталин, возможно, оказался бы намного счастливее, если бы послушал доброго совета и стал профессиональным певцом. В его родном Гори, когда он мальчиком пел в церковном хоре, земляки говорили: «пойдем, послушаем ангельский голос молодого Джугашвили!» А крестьяне, которым он пел, когда делал революцию в сельской Грузии, приходили в такой восторг от его «глубокого, бархатного голоса», что собирались выдать за него дочерей.

Шансы на большой артистический успех у него были.

В этом случае его сын вряд ли бы стал самым молодым советским генерал-лейтенантом, но и в тюрьму за то, что он сын Иосифа Джугашвили, его бы не посадили.

У него появилась бы возможность прожить спокойную и счастливую жизнь, которой не было у Василий Сталина.