27.02.2020

Итальянский режиссер Маттео Спьяцци переложил оригинальный текст в чаты и видеозвонки.

Премьера спектакля «Пробуждение весны» стала совместным проектом режиссера с «Творческим объединением 9» и агентством V confession agency (VCA). Постановка посвящена проблемам подростков, она будет представлена в четверг в Новом пространстве Театра Наций в Москве.

Режиссер спектакля Маттео Спьяцци – выпускник Академии драматического искусства (Удине, Италия), он специализируется на работе с комедией дель арте. По его словам, спектакль рассказывает о подростковом возрасте посредством персонажей, которые говорят от лица подростков.

Постановка основана на пьесе классика немецкой драматургии Франка Ведекинда, передает ТАСС. Ее героями стали подростки с типичными для своего возраста трудностями, в том числе отношениями полов, проблемой «отцов и детей» и неприятием фальшивого, как им кажется, мира взрослых.

Оригинальный текст конца XIX века был переработан для Театра Наций таким образом, что герои общаются через чаты и видеозвонки. Еще одной частью спектакля стали смартфоны самих зрителей.