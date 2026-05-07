РНБ представит выставку «Каллиграфия: линия жизни»

Российская национальная библиотека 14 мая представит выставку «Каллиграфия: линия жизни».



Экспозиция рассказывает об искусстве, которое не ограничивается созданием изящных букв, но несет глубокую философию и отражает историю древних цивилизаций, сообщают организаторы.





Отдел архивных документов покажет образцы классического делопроизводственного письма XIX века и редкие поздравительные адреса в художественном оформлении. Они были преподнесены Императорской Публичной библиотеке в 1914 году в честь столетия со дня ее открытия.





Среди экспонатов — копии уникальных материалов Отдела рукописей РНБ. Это «Погребальный свиток жреца Амона-Ра...» (Фивы, X в. до н.э.), Евангелие XIV в. как образец западносербского письма, «Грамота султана Османа II семейству иудейки Киры» (Стамбул, 1618 г.) и Фроловская «Псалтирь» (XIV в.) с элементами «звериного» орнамента.





Отдел литературы стран Азии и Африки представит издания, отражающие творчество великих мастеров мировой каллиграфии разных эпох — с VII по XX век. Среди них Су Дунпо, работы которого ценятся за редкую гармонию «духа и формы», Чжао Мэнфу, создавший эталонный курсив, и «китайский Ван Гог» Сюй Вэй, чья скоропись «цаошу» выходит за рамки традиционной эстетики.





Отдел национальных литератур предложит гостям книги с уроками каллиграфии на крымскотатарском языке. Дополняют выставку примеры каллиграфических работ из фонда Отдела эстампов и фотографий.





Выставка будет работать до 28 июня.



