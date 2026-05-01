Путин присвоил Марине Неёловой звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении актрисе Марине Неёловой звания Героя Труда.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В тексте указа говорится: «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Неёловой Марине Мстиславовне — артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский театр "Современник"».
