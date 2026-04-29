Призовой фонд Московской арт-премии составит 33 млн рублей

Фото: кадр видео

Данные о сроках и условиях конкурса огласила на пресс-конференции директор МАММ, член экспертного совета Ольга Свиблова.«Призовой фонд седьмой Московской арт-премии составит 33 млн рублей. Будут представлены пять номинаций: „Изобразительное искусство и архитектура“, „Театр“, „Кино“, „Литература“ и „Музыка“», — приводит ее слова пресс-служба.Распределение наград в каждой категории: 3 млн рублей за первое место, 2 млн — за второе и 1 млн — за третье.Организаторы уточнили, что заявки начнут принимать с 1 мая по 30 июня 2026 года через официальный сайт премии.Участниками могут стать произведения, датированные периодом с 1 января 2025 года по 30 июня 2026 года и соответствующие принципам «В Москве», «О Москве» или «Для Москвы». Имена победителей объявят осенью 2026 года, а в сентябре «Зарядье» откроется экспозиция наиболее ярких работ номинантов.