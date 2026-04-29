Оркестр «Северная Симфония» отметит 10-летие серией концертов

Симфонический оркестр Санкт-Петербургского государственного Музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина «Северная Симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело готовится отметить свое десятилетие.



В мае 2026 года коллектив представит серию концертов, в которую войдут наиболее яркие программы, демонстрирующие его художественный диапазон — от оперной классики до латиноамериканской и американской музыки XX века.





Первое выступление состоится 6 мая в Концертном зале Мариинского театра, где вечер посвятят музыкальным традициям Латинской Америки и США. В программе: «Концертные вариации» Альберто Хинастеры, Концерт для маримбы с оркестром Нея Розауро (солист — Борис Никонов), а также сочинения Джорджа Гершвина («Кубинская увертюра»), Хосе Пабло Монкайо («Хуапанго»), Эйтора Вила-Лобоса («Бразильская бахиана № 5», солистка — Елизавета Михайлова) и Артуро Маркеса (Дансон № 2).





9 мая на сцене Дома Офицеров Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина представит концерты «Нам нужна одна Победа». В этот день прозвучат известные песни о войне — музыка Александрова, Блантера, Соловьева-Седого, Френкеля, Пахмутовой. Вместе с оркестром «Северная Симфония» и маэстро Фабио Мастранджело выступят солисты и хор театра.





14 мая в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга в программе «Великие увертюры» этот жанр предстанет как самостоятельное художественное высказывание. Прозвучат сочинения Моцарта, Россини, Бизе, Бетховена, Доницетти, Глинки, Римского-Корсакова, Рахманинова и других композиторов.





20 мая в Концертном зале Мариинского театра пройдет концерт «Бизе/Массне-Гала», посвященный французской оперной школе. В первом отделении — фрагменты из опер Жоржа Бизе «Кармен», «Искатели жемчуга» и музыка к драме «Арлезианка». Во втором — сцены из опер Жюля Массне «Таис», «Иродиада», «Вертер» и «Манон». В концерте участвуют солисты театра, лауреаты международных конкурсов Анна Викулина, Назия Аминева, Елизавета Михайлова, Анастасия Самарина, Тигрий Бажакин, Андрей Земсков, Дмитрий Мулярчик, Павел Шнипов.





23 мая в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии будет исполнена программа «В мире классицизма», обращенная к эпохе венского классицизма. Первое отделение включает сочинения Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди и Карла Филиппа Эммануэля Баха. Во втором отделении прозвучат дивертисменты и Симфония № 28 Вольфганга Амадея Моцарта. Концерт пройдет с участием солистов оркестра.



