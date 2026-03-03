В Большом театре состоится концерт в честь 100-летия композитора Зацепина

Александр Зацепин 10 марта отметит свой юбилей: в Большом театре состоится гала-вечер, посвященный 100-летию маэстро.



В праздничном концерте под названием «Век Зацепина» примут участие звезды театра, кино и эстрады: Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Евгений Миронов, Сергей Шакуров, Наталья Варлей, Юлия Пересильд, Ирина Пегова, а также певцы Дима Билан, Николай Басков, Антон Беляев, Ильдар Абдразаков и Хибла Герзмава.





В этот вечер со сцены прозвучат произведения Зацепина, написанные для более чем ста художественных и анимационных лент. Зрители услышат музыку из легендарных советских фильмов «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев», «Земля Санникова» и многих других.





За музыкальное сопровождение вечера будет отвечать Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением маэстро Юрия Башмета. Особой гостьей вечера станет народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова. Роль ведущих праздничного концерта доверена Дарье Златопольской и Андрею Малахову.





Телевизионную версию юбилейного вечера покажет канал «Россия».



