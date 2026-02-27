В Мариинском театре отметят 190 лет со дня мировой премьеры оперы «Гугеноты»
Мариинский театр представит грандиозную оперу Джакомо Мейербера «Гугеноты».
Показами постановки театр отметит 190-летие со дня мировой премьеры этого монументального сочинения, рассказали в учреждении.
В масштабном спектакле заняты звёздные составы исполнителей: Александр Михайлов, Егор Чубаков, Мария Баянкина, Антонина Весенина, Яков Стрижак, Дарья Росицкая и Андрей Серов. На сцену выйдут также Сергей Скороходов, Григорий Чернецов, Ирина Чурилова, Анастасия Калагина, Олег Сычёв, Цветана Омельчук и Михаил Петренко.
Мировая премьера оперы состоялась ровно 190 лет назад — 29 февраля 1836 года. Спустя почти два века, в високосном 2024-м, Мариинский театр именно в этот день представил собственную постановку.
Спектакль бережно воссоздает замысел композитора и его трактовку кровавых событий Варфоломеевской ночи 1572 года в Париже, отметили в театре. Постановка отмечена высшей театральной наградой Санкт-Петербурга — «Золотым софитом» в номинации «Лучший спектакль в оперном театре».
Фото: Наташа Романова/пресс-служба Мариинского театра