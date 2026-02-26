Объявлены номинанты кинопремии «Ника»

Оргкомитет Национальной кинематографической премии «Ника» огласил список претендентов на награды по итогам 2025 года.



В главной номинации «Лучший игровой фильм» представлены пять картин.





Сразу несколько громких проектов поборются за главный приз. В их числе историческая драма «Август», фильм «Ветер», картина «Здесь был Юра». Также в списке значатся байопик «Лермонтов» и музыкальный фильм «Пророк. История Александра Пушкина».





В режиссерской номинации за награду поспорят постановщики этих же лент: Бакур Бакурадзе («Лермонтов»), Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина») и Сергей Члиянц («Ветер»).





В списке номинантов на звание лучшего сценариста Юрий Арабов и Евгений Водолазкин («Авиатор»), Бакур Бакурадзе («Лермонтов»), а также Пётр Луцык и Алексей Саморядов («Ветер»).





На звание лучшего актера претендуют Сергей Безруков («Август»), Юра Борисов («Пророк. История Александра Пушкина») и Константин Хабенский («Здесь был Юра»). Лучшей актрисой могут признать Дарью Екамасову («Ганди молчал по субботам»), Светлану Крючкову («Двое в одной жизни, не считая собаки») или Юлию Снигирь («Мой сын»).





В категории «Лучший сериал» представлены проекты «Аутсорс», «Бар один звонок», «Дыши», «Константинополь», «Подслушано в Рыбинске» и «Хроники русской революции».





Среди анимационных картин за приз поборются «Булгаковъ» Станислава Соколова, «На выброс» Константина Бронзита и «Отель «Онегин» Ирины Евтеевой.



