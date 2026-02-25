Путин обсудил с Гергиевым премьеры в Большом театре и планы развития культурных кластеров

Президент России Владимир Путин провел встречу с художественным руководителем и генеральным директором Мариинского театра и гендиректором Большого театра России Валерием Гергиевым.





Особое внимание было уделено предстоящему 250-летнему юбилею Большого театра. По словам Гергиева, это событие станет важной вехой не только для Москвы, но и для всей страны. В рамках празднования планируются гастроли и выступления ведущих коллективов, в том числе из Владивостока, где с 2014 года успешно работает филиал Мариинского театра.





Маэстро также поделился планами развития театрального дела, упомянув о создании культурных кварталов в Москве и Санкт-Петербурге. Он отметил необходимость укрепления материально-технической базы и расширения возможностей для зрителей, по аналогии с опытом Мариинского театра, где строительство новой сцены и концертного зала позволило значительно увеличить аудиторию.





Отдельной темой встречи стало обсуждение Пасхального фестиваля, в рамках которого сводный оркестр двух театров планирует посетить около 40 регионов страны. Гергиев сообщил о недавних концертах во Владикавказе и Нальчике, где прошло мероприятие памяти дирижера Юрия Темирканова.



