Ольга Любимова и Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры

Ольга Любимова и Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры

Министр культуры России Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры.

Об этом министр написала в MAX.

По словам главы ведомства, документ позволит проводить совместные мероприятия для развития кинематографии и музейного дела, организовывать масштабные театральные события, включая фестиваль «Театральный бульвар».

«Уверена, использование положительного опыта взаимодействия Минкультуры России и Правительства Москвы поможет нам сохранить и приумножить богатое культурное наследие нашей страны», — говорится в сообщении министра.

Фото: max.ru/olga_b_lyubimova