Ольга Любимова и Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры
Министр культуры России Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры.
Об этом министр написала в MAX.
По словам главы ведомства, документ позволит проводить совместные мероприятия для развития кинематографии и музейного дела, организовывать масштабные театральные события, включая фестиваль «Театральный бульвар».
«Уверена, использование положительного опыта взаимодействия Минкультуры России и Правительства Москвы поможет нам сохранить и приумножить богатое культурное наследие нашей страны», — говорится в сообщении министра.
Фото: max.ru/olga_b_lyubimova