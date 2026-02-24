Более ста работ художников русского зарубежья покажут на выставке в Петербурге

В Санкт-Петербурге 27 февраля в Bashmakov Gallery откроется выставка «Наш авангард плюс». Экспозиция посвящена мастерам, чьи имена стали неотъемлемой частью истории европейского авангарда, сообщают организаторы.





Посетители увидят не только работы признанных представителей авангарда, но и произведения мастеров предшествующего поколения, в частности — объединения «Мир искусства». Отдельный раздел выставки посвящен эскизам декораций и костюмов, созданных для знаменитых Русских сезонов и ведущих театров Европы.





В экспозицию войдут рисунки Александра Бенуа, Наталии Гончаровой и Леопольда Сюрважа, акварели и гуаши Добужинского, Эрте, Шемякина, Николая и Нади Бенуа, редчайшие подписные работы Марка Шагала, а также пошуары Сони Делоне и Андрея Ланского. Почти все эти работы демонстрируются в России впервые.





«Мы представляем художников, родившихся в России, но признанными мастерами ставших за рубежом. Значительную роль в этой волне творческой эмиграции сыграла революция. В результате культурные столицы того времени — Париж и Берлин — наполнились именами выходцев из России. Выставки, театральные постановки, иллюстрации, кинематограф — русские гении в эпицентре главных событий и всегда в первых рядах. Сегодня мы стараемся вернуть их творчество на Родину, о которой они никогда не забывали и продолжали ее любить», — отметил основатель галереи Павел Башмаков.



