В Севастополе пройдет первый всероссийский фестиваль «Встреча культур»

Первый всероссийский фестиваль «Встреча культур» развернется сразу на двух знаковых площадках Севастополя, сообщают организаторы.



Мероприятие пройдет с 27 по 31 мая и объединит реконструкторов, мастеров-ремесленников, лекторов, творческие коллективы и гостей из разных регионов страны.



Мероприятия пройдут на площадках музея-заповедника «Херсонес Таврический» и «Новый Херсонес». Гостей ждут исторические бои, интерактивные лекции, ремесленные мастер-классы и представления реконструкторов.









Фото предоставлено организатором Проект реализуется Крымской федерацией страйкбола при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



