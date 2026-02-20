Выставку «Сибирская казна» в Тобольске посетили более 11 тысяч гостей

Более 11 тысяч человек побывали на выставке «Сибирская казна» в Тобольске, передает пресс-служба Минкультуры России.



Тематическая экспозиция открылась в мае 2025 года в Рентерее — одном из объектов показа Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Проект реализован при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Тюменской области.





В экспозиции представлены редчайшие артефакты, связанные с историей Тюменского края в эпоху Петра Великого, а также уникальные археологические находки, относящиеся к периодам поздней бронзы, раннего железного века и Нового времени. Гости выставки могут увидеть материалы по культуре и быту обских угров, собранные в экспедициях начала XX столетия. Кроме того, вниманию посетителей представлены необычные таксидермические скульптуры и палеонтологические предметы, рассказывающие о доисторических гигантах. Отдельный раздел посвящен богатствам сибирской земли прошлых веков: здесь собраны уникальные предметы, включая пушнину, соль, мамонтовый бивень и другие экспонаты.



