В Изборске откроется выставка уникальных ковров из разных уголков бывшего СССР

В выставочном зале Государственного музея-заповедника «Изборск» 20 февраля начинает работу масштабный выставочный проект «Ковер историй».



Экспозиция, приуроченная к Году единства народов России, представит зрителям уникальные образцы декоративно-прикладного искусства из разных уголков бывшего СССР, сообщают организаторы.





В Изборск привезут предметы, собранные из Башкирии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Курганской, Курской и Омской областей, а также Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдавии, Туркмении и Узбекистана.





«В традиционных ковровых узорах и образах каждый народ воплощал свое художественное понимание окружающего мира, коллективное представление о красоте и смыслах жизни, — подчеркивают организаторы. — Представленные на выставке ковры — выдающиеся произведения декоративно-прикладного искусства».





Основу выставки составят 33 ковра из обширной коллекции Всероссийского музея декоративного искусства. Кураторы отобрали экспонаты, в которых наиболее полно воплотился советский стиль. Многие из этих произведений в свое время украшали всемирные и всесоюзные выставки.





Особое место в экспозиции займут масштабные ковры-панно, посвященные важным общественно-политическим темам: «Победа», «Космос», «Труд» и «Города». Также посетители увидят галерею ковровых портретов, на которых запечатлены известные политические и общественные деятели, писатели и поэты.



