Появились первые кадры комедии «Холоп 3»

Создатели комедии «Холоп 3» представили первый тизер-трейлер проекта.



Герои третьей части фильма, семейная пара мажоров Лена и Борис Вяземские, оказываются на перевоспитании сначала в эпохе Петра I, а затем отправляются в Османскую империю XVI–XVII веков, где попадают в рабство при дворе султана. Герои третьей части фильма, семейная пара мажоров Лена и Борис Вяземские, оказываются на перевоспитании сначала в эпохе Петра I, а затем отправляются в Османскую империю XVI–XVII веков, где попадают в рабство при дворе султана.





Режиссером комедии «Холоп 3» вновь выступил Клим Шипенко, а главную роль сыграл Милош Бикович. К своим ролям также вернулись Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Сергей Соцердотский, Кирилл Нагиев, Софья Зайка, Олег Комаров, Михаил Бабичев и другие.





К актерскому ансамблю третьей части комедийной франшизы присоединились Павел Прилучный, Кристина Асмус, Аня Чиповская и Виталия Корниенко.





«Третья часть станет более приключенческой: в ней значительно больше прямого экшена, ситуаций спасения и преодоления. Мы сохраняем историческую составляющую — обязательный компонент франшизы. Действие разворачивается в Петровскую эпоху, в пространстве строительства флота, морских походов и турецкого антуража, что создает совершенно новую визуальную среду. Но в центре по-прежнему остается социальная комедия нравов — именно на этом строятся юмор и драматургия «Холопа 3», — рассказал Клим Шипенко.



