В Алтайском крае пройдет фестиваль эстрадного искусства «Россия-Транзит 2026»

В Барнауле состоится Фестиваль эстрадного искусства «Россия-Транзит 2026», передает министерство культуры края.



Организаторы объявили о старте регистрации и проведении отборочных туров в Барнауле, Уфе и Москве.





Смотр охватывает все направления эстрадного жанра: вокал, хореографию, инструментальное исполнительство, разговорный, оригинальный и цирковой жанры. Цель проекта — дать возможность артистам из регионов заявить о себе и реализовать творческий потенциал.





Победители получают не только дипломы и Гран-при, но и сертификаты, дающие дополнительные баллы при поступлении на творческие направления Российского государственного социального университета (РГСУ), который выступает ключевым партнером смотра. Лучший номер регионального тура будет показан в финале фестиваля в Москве.





«Это разноплановый конкурс. Здесь на одной сцене встречаются певцы, танцоры, музыканты, артисты разговорного жанра, циркачи. Это настоящий смотр всей многообразной российской эстрады, и для молодых исполнителей — отличная школа и возможность быть замеченными», — рассказал председатель жюри, заслуженный артист России Симон Осиашвили.



