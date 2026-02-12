В ОАЭ завершаются гастроли ансамбля «Весенние зори»

В Объединенных Арабских Эмиратах подходят к завершению гастроли народного ансамбля песни и пляски «Весенние зори», передает пресс-служба минкультуры Воронежской области.



Коллектив представил Воронежскую область на XXIV ежегодном культурном фестивале «Дни наследия Шарджи».





Мероприятие, признанное одним из наиболее авторитетных в мировом фольклорном сообществе, объединило на одной площадке лучшие творческие коллективы планеты. Площадки фестиваля развернулись в историческом квартале «Сердце Шарджи» — самом центре столицы эмирата.





Воронежские артисты познакомили иностранную публику с богатством русских культурных традиций. Яркая программа включала танец «Матрешки», классические хороводы и зажигательную «Калинку».



