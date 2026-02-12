В ОАЭ завершаются гастроли ансамбля «Весенние зори»
В Объединенных Арабских Эмиратах подходят к завершению гастроли народного ансамбля песни и пляски «Весенние зори», передает пресс-служба минкультуры Воронежской области.
Коллектив представил Воронежскую область на XXIV ежегодном культурном фестивале «Дни наследия Шарджи».
Мероприятие, признанное одним из наиболее авторитетных в мировом фольклорном сообществе, объединило на одной площадке лучшие творческие коллективы планеты. Площадки фестиваля развернулись в историческом квартале «Сердце Шарджи» — самом центре столицы эмирата.
Воронежские артисты познакомили иностранную публику с богатством русских культурных традиций. Яркая программа включала танец «Матрешки», классические хороводы и зажигательную «Калинку».
В этом году участниками фестиваля стали 27 государств. 265 мастеров демонстрируют 40 видов традиционных ремесел и 20 форм народного пения. Организаторы подготовили для гостей не только концертную программу, но и более 300 мастер-классов, тренингов, театральных постановок и кинопоказов.
Фото: пресс-служба минкультуры Воронежской области