В ОАЭ завершаются гастроли ансамбля «Весенние зори»

В Объединенных Арабских Эмиратах подходят к завершению гастроли народного ансамбля песни и пляски «Весенние зори», передает пресс-служба минкультуры Воронежской области.

Коллектив представил Воронежскую область на XXIV ежегодном культурном фестивале «Дни наследия Шарджи».

Мероприятие, признанное одним из наиболее авторитетных в мировом фольклорном сообществе, объединило на одной площадке лучшие творческие коллективы планеты. Площадки фестиваля развернулись в историческом квартале «Сердце Шарджи» — самом центре столицы эмирата.

Воронежские артисты познакомили иностранную публику с богатством русских культурных традиций. Яркая программа включала танец «Матрешки», классические хороводы и зажигательную «Калинку». 

В этом году участниками фестиваля стали 27 государств. 265 мастеров демонстрируют 40 видов традиционных ремесел и 20 форм народного пения. Организаторы подготовили для гостей не только концертную программу, но и более 300 мастер-классов, тренингов, театральных постановок и кинопоказов.

Фото: пресс-служба минкультуры Воронежской области