Антон Лапенко станет антикризисным менеджером хоккейного клуба в новом сериале «Седьмой игрок»

Онлайн-платформа «Кинопоиск» анонсировала выход оригинального комедийного сериала «Седьмой игрок».



Главную роль в проекте исполнит Антон Лапенко. Премьера состоится уже в 2026 году, сообщили в пресс-службе стриминга.





Действие развернется вокруг вымышленного хоккейного клуба «Строитель», который находится в глубоком кризисе. Спасать команду неожиданно приходится Артему — бывшему тренеру по фигурному катанию. Внезапно для самого себя герой Лапенко занимает кресло директора и с ходу запускает тотальные реформы: от обновления тренировок и фирменного стиля до пересмотра стратегии развития.





Как подчеркнул актер, работая над ролью, он сознательно отказался от заимствования образов из других фильмов или реальной жизни.



«Собирая его образ, я не заимствовал никаких черт из голливудских или российских проектов, не опирался на реальных прототипов или какой-то глубокий хоккейный ресерч. Как раз наоборот, я изучал специфику хоккейного закулисья вместе со своем персонажем, который внезапно оказался в новой для себя гуще событий, перейдя в хоккей из фигурного катания», — пояснил Лапенко.





Режиссерское кресло занял Сергей Пикалов, креативным продюсером выступил Вадим Свешников. Компанию Лапенко на площадке составили Григорий Верник, Светлана Немоляева, Евгения Замулина, Юлия Ильина, Дмитрий Куличков и Евгений Харитонов.



