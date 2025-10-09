В Киргизии открылась посвященная Толстому и Айтматову выставка

В Киргизии состоялось открытие выставки, посвященной творческому диалогу двух литературных гигантов — Чингиза Айтматова и Льва Толстого.



Экспозиция под названием «Чингиз Айтматов и Лев Толстой. Разговор через столетие» представлена в Национальном историческом музее.





К созданию проекта присоединился московский Государственный музей Льва Толстого. Посетители увидят личные вещи писателей, исторические документы и фотографии, а также иллюстрации к произведениям.





Как отметили в музее, проект посвящён диалогу писателей разных поколений, где переплетаются фрагменты их произведений. По словам организаторов, несмотря на то, что их разделяет целый век, их взгляды на жизнь, представления о добре и зле, проблемах общества во многом совпадают.





На церемонии открытия присутствовали директор Музея Толстого, потомок классика Владимир Толстой, семья Айтматова, деятели культуры, дипломаты и другие гости.







