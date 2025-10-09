Хабаровский музтеатр не будет восстанавливать утраченные при пожаре спектакли

09.10.2025

Хабаровский музтеатр не будет восстанавливать утраченные при пожаре спектакли
Художественный руководитель Хабаровского краевого академического музыкального театра Никита Туранов заявил, что коллектив больше не будет восстанавливать старые спектакли, утраченные в результате пожара в октябре 2024 года.

Причиной такого решения стало то, что нынешние условия на других площадках не позволяют воссоздать спектакли в их прежнем качестве.

«Пожар уничтожил в принципе почти все. Грубо говоря, нет ни одного спектакля, который бы уцелел... Но поскольку у нас была раньше большая сцена, была оркестровая яма, — оказывается, это роскошь в наших реалиях, — то восстанавливать спектакли мы перестали, потому что невольно и зрители, и мы сравниваем с тем, как было, и надо признать, что сравнение не в нашу пользу», — приводит слова Туранова ТАСС.

Вместо этого театр полностью переключился на создание новых постановок, чтобы сохранить труппу и задействовать артистов всех жанров. За прошедший сезон было выпущено около 15 новых спектаклей.

«Сейчас мы более-менее наработали репертуар... сегодня я могу сказать, что мы выпустили за театральный сезон порядка 15 новых названий», — сказал руководитель.

Что касается сгоревшего здания, то его планируется снести. 


Фото: Pixabay