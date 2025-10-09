Хабаровский музтеатр не будет восстанавливать утраченные при пожаре спектакли

Художественный руководитель Хабаровского краевого академического музыкального театра Никита Туранов заявил, что коллектив больше не будет восстанавливать старые спектакли, утраченные в результате пожара в октябре 2024 года.









«Пожар уничтожил в принципе почти все. Грубо говоря, нет ни одного спектакля, который бы уцелел... Но поскольку у нас была раньше большая сцена, была оркестровая яма, — оказывается, это роскошь в наших реалиях, — то восстанавливать спектакли мы перестали, потому что невольно и зрители, и мы сравниваем с тем, как было, и надо признать, что сравнение не в нашу пользу», — приводит слова Туранова ТАСС. Причиной такого решения стало то, что нынешние условия на других площадках не позволяют воссоздать спектакли в их прежнем качестве.





Вместо этого театр полностью переключился на создание новых постановок, чтобы сохранить труппу и задействовать артистов всех жанров. За прошедший сезон было выпущено около 15 новых спектаклей.



«Сейчас мы более-менее наработали репертуар... сегодня я могу сказать, что мы выпустили за театральный сезон порядка 15 новых названий», — сказал руководитель.





Что касается сгоревшего здания, то его планируется снести.









Фото: Pixabay