Стартовал прием заявок на фестиваль «Читка»

Стартовал прием заявок на IV Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы «Читка».



Мероприятие, которое является ключевой площадкой для диалога кинематографа и литературного сообщества, пройдет в Москве 10–11 ноября.





«Читка» знакомит представителей издательств, литературных агентств и авторов с продюсерами, режиссерами и кинокомпаниями.



В программе фестиваля — питчинги, дискуссии и презентации проектов. Именно на «Читке» впервые были представлены такие работы, как «В списках не значился», «Тоннель», «Ганди молчал по субботам», «Бременские музыканты», «Злые люди», «Волшебник Изумрудного города», «Танцуй, селедка!» и многие другие, сообщают организаторы.





Конкурсная программа включает два блока: Конкурс проектов в разработке (ищут партнеров для реализации) и Конкурс проектов в производстве (практически готовые фильмы и сериалы).





Фото: Unsplash











