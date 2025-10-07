В Петербурге пройдет заключительный концерт цикла «Путь Чайковского»

В Большом зале Санкт-Петербургской филармонии 28 октября состоится заключительный концерт цикла «Путь Чайковского»





Мероприятие приурочено к 185-летию со дня рождения композитора и пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.





Оркестр двух столиц (Москва-Санкт-Петербург), объединяющий музыкантов оркестра «Новая Россия» и Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра филармонии под управлением Юрия Башмета исполнит три шедевра Чайковского. Двумя из них — Шестой симфонией («Патетической») и Первым фортепиано с оркестром — сам композитор дирижировал в этом же зале на своем последнем концерте 28 октября 1893 года. Солистом в Концерте для фортепиано с оркестром № 1 выступит Борис Березовский. Также в программе вечера — увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».





«В этом году при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив мы продолжаем и сильно расширяем наш масштабный проект „Путь Чайковского“... Я очень рад, что идея выступлений оркестра Двух столиц... получает продолжение... Для меня предстоящий концерт очень особенное, творческое и очень личное событие» — отметил Юрий Башмет.









Фото: Маргарита Бельская/предоставлено организатором