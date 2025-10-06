В Люксембурге открылась выставка «Майя Плисецкая. Арена жизни»

Бахрушинский театральный музей продолжает европейский показ выставки «Майя Плисецкая. Арена жизни», которая открылась в Российском центре науки и культуры в Люксембурге.



Экспозиция посвящена жизни и творчеству великой балерины XX века.





«Майя Плисецкая — выдающаяся балерина, чье новаторство и талант навсегда изменили историю мирового балета», — отметила генеральный директор музея Кристина Трубинова. Руководитель добавила, что музей продолжит популяризацию наследия балерины в рамках программы к ее 100-летию.





На выставке представлены уникальные материалы из фондов музея: эскизы костюмов, театральные афиши, программы и редкие фотографии. Среди авторов снимков — Ричард Аведон, Беттина Реймс и Михаил Логвинов. Отдельный раздел посвящен жизни Плисецкой вне сцены — с мужем Родионом Щедриным, братом Борисом Мессерером и друзьями.





Выставка будет работать в Люксембурге с 5 октября по 30 ноября 2025 года.







