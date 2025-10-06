Итальянский певец Пупо даст концерты в Новосибирске и Екатеринбурге

Итальянский певец Энцо Гинацци, выступающий под сценическим именем Пупо, объявил о своих концертных планах в России.



В декабре этого года артист посетит с выступлениями Москву и Санкт-Петербург, а в 2026 году даст концерты в Новосибирске и Екатеринбурге.





Перед своим выступлением 4 октября артист рассказал: «Я вернусь в Россию в декабре и буду участвовать в разных музыкальных мероприятиях в Санкт-Петербурге и Москве. Возможно, они будут немного меньше, чем тот концерт, который будет сегодня. Также мы планируем тур в 2026 году, в котором посетим Новосибирск и Екатеринбург».





Певец сообщил, что 5 октября примет участие в программе «Время героев» на Первом канале. Кроме того, в ближайшем будущем зрители увидят запись его московского концерта в Кремле, где он пел дуэтом с Юрием Лозой, Каем Метовым, Львом Лещенко и Александром Буйновым.





Пупо, выступающий на сцене уже 50 лет, впервые гастролировал в СССР 40 лет назад, в 1985 году, и с тех пор регулярно возвращается в Россию, оставаясь одним из самых популярных исполнителей старой итальянской эстрады.





Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости