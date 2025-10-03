800 детей-артистов из 32 регионов выйдут на сцену в шоу «Ожерелье России»

В концертном зале «Москва» 12 октября будет установлен рекорд России в рамках этнографического шоу «Ожерелье России».



В шоу на сцену одновременно выйдут 800 детей-артистов из 32 регионов. Участники — дети из музыкальных школ и школ искусств, прошедшие полугодовые кастинги и онлайн-занятия с режиссерами. Фестиваль, проводимый в третий раз, каждый раз бьет свой же рекорд: в 2023 году участников было 328, в 2024-м — 475.





В постановке используются массовые вокальные и танцевальные номера, историческая реконструкция, цирковая акробатика, 3D-проекции и пиротехника.





В отборочных турах этого сезона участвовало около 15 тысяч детей. География финалистов охватывает 8 федеральных округов. Представитель Книги рекордов России зафиксирует достижение в категории «Самое массовое музыкальное этнографическое детско-юношеское представление». Шоу увидят 2 тысячи зрителей в зале и более миллиона — благодаря онлайн-трансляции.





Фото предоставлено организатором