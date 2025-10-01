Российская академия художеств представит выставку работ Льва Прыгунова

В Российской академии художеств откроется выставка «Энергетический реализм» народного артиста РФ Льва Прыгунова.



Выставка раскроет Прыгунова не только как актера, но и как одаренного живописца, сообщают организаторы.





Работая в основном в жанре натюрморта, Прыгунов выстраивает композиции как театральные пьесы, где бытовые предметы превращаются в актеров, говорится в анонсе. Свой метод художник определяет как «энергетический реализм» — стиль, для которого характерен яркий колорит и внимание к динамическому началу мира.





С 80-х годов Прыгунов регулярно участвует в выставках по всей стране.





Выставка будет работать с 10 октября по 9 ноября 2025 года.





Фото предоставлено организатором