Правительство выделит средства на восстановление культурных объектов в Омской области

01.10.2025
Правительство Российской Федерации во главе с Михаилом Мишустиным утвердило выделение средств на восстановление культурных объектов в Омской области, которые пострадали от весеннего паводка в прошлом году.
«С помощью федеральных средств будут приобретены и установлены четыре модульные конструкции для размещения культурно-досуговых учреждений в Усть-Ишимском муниципальном районе, здания которых пострадали из-за весенних паводков в 2024 году», — сообщается на сайте кабмина.
Речь идет о реконструкции четырех сельских клубов: Ашеванского, Кайнаульского, Слободчиковского и Большетебендинского, входящих в состав Усть-Ишимского центра культуры и досуга.
Ранее в этом районе власти уже направили финансирование на установку быстровозводимых конструкций для фельдшерско-акушерских пунктов.