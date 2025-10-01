Правительство выделит средства на восстановление культурных объектов в Омской области

Правительство Российской Федерации во главе с Михаилом Мишустиным утвердило выделение средств на восстановление культурных объектов в Омской области, которые пострадали от весеннего паводка в прошлом году.





«С помощью федеральных средств будут приобретены и установлены четыре модульные конструкции для размещения культурно-досуговых учреждений в Усть-Ишимском муниципальном районе, здания которых пострадали из-за весенних паводков в 2024 году», — сообщается на сайте кабмина.





Речь идет о реконструкции четырех сельских клубов: Ашеванского, Кайнаульского, Слободчиковского и Большетебендинского, входящих в состав Усть-Ишимского центра культуры и досуга.





Ранее в этом районе власти уже направили финансирование на установку быстровозводимых конструкций для фельдшерско-акушерских пунктов.











