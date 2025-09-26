Ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян

Телеведущая и главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о кончине своего супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна.



Тигран Кеосаян умер в ночь на 26 сентября в возрасте 59 лет.





«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился», — привела слова Симоньян. Главред RT также попросила не звонить ни ей, ни семье.





Смерть Тиграна Кеосаяна наступила после длительной болезни. В конце 2024 года Кеосаян пережил клиническую смерть, после которой впал в кому. Последние девять месяцев он провел в коме, и медикам не удалось вернуть его к жизни.





Тигран Кеосаян — сын режиссера Эдмонда Кеосаяна, автор фильмов «Бедная Саша», «Крымский мост. Сделано с любовью» и других. В январе 2024 года он был удостоен звания заслуженного артиста России. У него осталось пятеро детей от браков с Аленой Хмельницкой и Маргаритой Симоньян.





Фото: Антон Кардашов/АГН "Москва"