Российская академия художеств представила работы современного китайского художника Чэнь Чуньюн

В Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств открылась экспозиция работ современного китайского мастера «Чэнь Чуньюн. Мир художника».



На выставке представлено около 50 масштабных произведений, выполненных на стыке традиции и уникального авторского стиля. Монументальные пейзажи Чэнь Чуньюн изображают знакомые жителям Китая ландшафты и живописные места.





Представленные работы наполнены национальной самобытностью и исторической памятью, любовью к родине и просветительской философией. Их смысловой контекст раскрывает особый взгляд Китая на мир, подчеркивая традицию синтеза реализма с романтизмом, при этом напоминая о возможности объединения национального духа с духом времени, рассказали организаторы проекта.





Выставка проходит в Галерее искусств Зураба Церетели и продлится до 9 ноября.





Фото предоставлено организатором