Музей Победы проведет в Москве праздничные мероприятия ко Дню города

13 и 14 сентября Музей Победы проведет праздничные мероприятия, посвященные Дню рождения Москвы.



В эти выходные для посетителей культурной площадки подготовлена программа, включающая экскурсии и концерты.





«В этом году нашей столице исполняется 878 лет. Москва — великий город, бесценная сокровищница культуры и исторической памяти России. Музей Победы подготовил программу, которая расскажет о жизни москвичей в годы Великой Отечественной войны и о подвигах защитников столицы», — отметили в Музее Победы.





В течение двух дней гости музея на Поклонной горе смогут бесплатно посетить экскурсии по масштабной иммерсивной экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!». На площади в 1200 квадратных метров здесь воссоздан облик Москвы 1940-х годов. В музейном пространстве показана столица в один из самых тяжелых периодов Великой Отечественной войны.





Узнать больше о судьбах защитников столицы можно будет в ходе акции «Ожившие письма: истории участников обороны Москвы», которая состоится 13 сентября. Студенты театральных вузов прочтут в величественном Зале Полководцев подлинные фронтовые письма из фондов Музея Победы. Кроме того, все желающие смогут принести военные письма своих родственников и зачитать их, чтобы впоследствии они вошли в музейную экспозицию «Путь к Победе».





14 сентября в Зале Полководцев пройдет интеллектуальная игра — КВИЗстория «Москва в деталях».





Выходные также будут наполнены музыкой: лауреаты премии П. И. Чайковского подготовили для ценителей специальную программу.





Фото: пресс-служба Музея Победы