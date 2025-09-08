Петербургская филармония представит программу ко Дню памяти жертв блокады

Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича представит мемориальную программу «Ленинградский блокнот» в честь Дня памяти жертв блокады.





Петербургский пианист Николай Мажара исполнит произведения петербургских композиторов.





«На концерте прозвучат произведения композиторов, которые остались в блокадном городе, работали здесь, испытали на себе все ужасы войны. Все они — выпускники Ленинградской консерватории», — рассказал Мажара.



Пианист также отметил, что мемориальная программа возникла в процессе изучения нотного материала, хранящегося в Музыкальной библиотеке филармонии.





Основу программы составит цикл Ореста Евлахова «Ленинградский блокнот», через четыре части которого показана судьба города. Публика также услышит музыку Бориса Гольца (фрагменты цикла «24 прелюдии»), трагически погибшего в блокаду в 28 лет, навеянные блокадными картинами «Вальсы зимних сумерек» Юлия Кремлева и три пьесы из цикла «Русские пейзажи» Валериана Богданова-Березовского.









Фото: пресс-служба Петербургской филармонии