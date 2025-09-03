Sochi Jazz Festival объявил состав участников

XVI Международный джазовый фестиваль Sochi Jazz Festival назвал артистов, которые выйдут на сцену в этом году. Событие будет проходить в Сочи с 8 по 16 сентября.





Зрителей ждут мировые премьеры, эксклюзивные концерты, творческие встречи с легендами джаза, мастер-классы для профессионалов и меломанов, а также джем-сейшны.





«Наш Sochi Jazz Festival для меня является одним из самых важных фестивалей в стране, ведь исторически джазовое фестивальное движение начиналось именно на курортах. Самый первый в мире джазовый фестиваль прошел в Ницце в 1948 году. В Советское время в Сочи тоже проходили джазовые фестивали, и они были наполнены энергией солнца, воздуха и воды. Вот уже шестнадцатый год мы держим планку ведущего джазового фестиваля России и продолжаем радовать жителей и гостей Сочи яркими артистами и уникальными программами. В этом году впервые в городе-курорте прозвучит наш джазовый спектакль „Петя и волк“, где в роли рассказчика выступит замечательный актер Виктор Добронравов. Авторские программы представят Алексей Гоман, Александр Ф. Скляр, наши гости из Узбекистана и другие артисты. Конечно, традиционно пройдут концерты на Площади Флага со свободным входом и масштабная образовательная программа», — поделился подробностями художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман.





Откроется фестиваль 8 сентября в Зимнем театре. В этот вечер Игорь Бутман и Виктор Добронравов при участии Московского джазового оркестра представят джазовый спектакль «Петя и волк» — новую версию знаменитой сказки Сергея Прокофьева с джазовыми аранжировками Кристины Крит.





Также в Зимнем театре выступления пройдут 12 и 13 сентября. 12 сентября зрители увидят победителя шоу «Народный артист» Алексея Гомана с его «Маленьким оркестром», который исполнит хиты 60-70-х и авторские песни на стихи Серебряного века, а также группу Jazzirama (Узбекистан), которая познакомит публику с узбекской национальной музыкой.





13 сентября состоится концерт Александра Ф. Скляра и «Тромбон-шоу» Максима Пиганова с программой, посвященной Леониду Утесову. Также в этот вечер выступит ILUGDIN TRIO — коллектив, считающийся олицетворением «русского джаза».





С 8 по 14 сентября в Сочинском колледже искусств и на других площадках пройдет образовательная программа фестиваля, вход на которую будет свободным.





Завершится Sochi Jazz Festival 14 сентября гала-концертом в концертном зале «Фестивальный». Перед публикой выступят Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром и Владимир Пресняков с специальной программой. Узнать более подробно о программе можно на сайте фестиваля.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ