Скончался кинодраматург и режиссер документального кино Юрий Чибряков

В Саратове на 94-м году жизни скончался известный кинодраматург и режиссер документального кино, член Союза кинематографистов России Юрий Чибряков.



Юрий Чибряков родился 5 декабря 1931 года в Саратове. Чибряков окончил сценарный факультет ВГИКа в 1957 году, обучаясь у Е.И. Габриловича и В.К. Туркина. Его профессиональная карьера началась в 1957-1958 годах, когда он работал редактором Новосибирской студии кинохроники. С 1958 по 1961 год он занимал должность старшего редактора в Нижне-Волжской студии кинохроники.





За свою долгую творческую жизнь Юрий Чибряков написал 75 сценариев, многие из которых стали основой для известных документальных фильмов. Среди его наиболее значимых работ — «Здравствуйте, девушки!» (1965), «Соль» (1966), «Апрель» (1970), «Хадрис!» (1979), «Я вернусь» (о художнике Н.М. Гущине; 1989), «Дом Васнецова» (1993), «Нансен в России» (1993), «Письма к матери» (1996), «Давид Кугультинов. Последнее...» (2006).









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