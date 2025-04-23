Денис Мацуев удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Президент России Владимир Путин наградил российского пианиста, народного артиста РФ, общественного деятеля Дениса Мацуева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.



Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.



Денис Мацуев удостоен государственной награды «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».



Денис Мацуев родился 11 июня 1975 года в Иркутске. В 1991 году стал лауреатом Международного благотворительного общественного фонда «Новые имена», в 1995-м — солистом Московской государственной филармонии. Известность к музыканту пришла после победы на XI Международном конкурсе П.И. Чайковского в 1998 году.



Артист руководит многими благотворительными программами, проводит детские и юношеские музыкальные конкурсы и фестивали.









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