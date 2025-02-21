Более 250 икон X-XXI веков представили в Кириллове

Кирилло-Белозерский музей-заповедник представил масштабную выставку «Небесный покров России. Защитники русского воинства», на которой выставили более 250 икон, охватывающих период с X по XXI век. Экспозиция включает уникальные произведения из 20 музеев и частных коллекций Вологодской и Архангельской областей, информирует ТАСС.





Среди представленных икон есть те, которые оберегали русских воинов в разные исторические эпохи — от Смутного времени до Первой мировой войны, а также во время современных конфликтов.





Научный куратор выставки Елена Щурина отметила, что многие иконы связаны с важными военными событиями. Например, празднование в честь иконы Казанской Божией Матери установили в благодарность за избавление Москвы от польско-литовских войск в 1612 году. В числе других святых образов, к которым молились защитники Отечества, выделяются Богородица Знамение, Владимирская, Иверская и Тихвинская.





Посетители смогут увидеть чудотворные иконы, такие как образ, который спас Тотьму от польско-литовских захватчиков в Смутное время. Также представлена икона, являющаяся списком чудотворного образа Божией Матери, которая сохранила Устюжну. Крестный ход с житийным образом Димитрия Солунского состоялся 10 февраля 1609 года для защиты от врагов.





Выставка предлагает уникальную возможность прикоснуться к духовному наследию, которое на протяжении веков служило опорой русским воинам в трудные времена.









Фото: YouTube