В РГБИ прошло награждение победителей драматического конкурса «Плечом к плечу»

В Российской государственной библиотеке искусств состоялась церемония награждения международного драматического конкурса «Плечом к плечу», который уже второй год организует Российская государственная библиотека искусств (РГБИ) совместно с Гильдией драматургов России. Конкурс направлен на поддержку театров, предоставляя им новые пьесы патриотической тематики, сообщили в Минкультуры.





Директор РГБИ Ада Колганова подчеркнула важность отслеживания современного драматургического материала и формирования нового репертуара. Она отметила, что библиотека играет значительную роль в создании новой драматургии. Некоторые работы участников уже нашли сценическое воплощение. Например, Астраханский театр юного зрителя планирует представить спектакль по пьесе Елены Коллеговой «Сказочник» к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.





На конкурс принимались пьесы, посвященные судьбам людей и событиям на воссоединенных территориях России, таких как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Работы оценивались в двух номинациях: «Один народ — одна судьба» и «Сегодня дети — завтра народ». Всего в конкурсе участвовали 33 драматурга из России и Белоруссии, а в шорт-лист вошли восемь авторов.





На церемонии награждения присутствовали представители культуры, члены жюри и организаторы конкурса, включая генерального директора Гильдии драматургов России Наталью Шор и члена Союза театральных деятелей России Юрия Бутунина.





В номинации «Один народ — одна судьба» победила Елена Коллегова из Москвы с пьесой «Сказочник», основанной на реальных историях артистов луганских театров и участников специальной военной операции. В номинации «Сегодня дети — завтра народ» победителем стала Юлия Лебединская из Донецка с пьесой «Пианино в уютной кофейне», которая рассказывает о подростках из Донецка, живущих под обстрелами и обучающихся дистанционно.





Кроме того, со сцены прозвучали стихи и песни о мужестве защитников Донбасса в исполнении поэта и драматурга Олега Луценко. Актриса Галина Рябцева представила фрагмент из пьесы «Боль» Светланы Гуровой из Екатеринбурга, которая была отмечена дипломом II степени.









Фото: Минкультуры России