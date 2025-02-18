В Мариинке исполнят «Фиделио» к 220-летию с момента мировой премьеры оперы

В Мариинском театре 20 февраля состоится концертное исполнение оперы «Фиделио» Людвига ван Бетховена.



Мероприятие приурочено к 220-летию с момента мировой премьеры произведения, которая состоялась в 1805 году. Главные партии исполнят ведущие солисты театра, за дирижерский пульт встанет знаменитый немецкий дирижер Юстус Франтц, сообщили в пресс-службе театра.





Премьера «Фиделио» в Петербурге состоялась в 1818 году. В 1905 году опера впервые прозвучала на русском языке в переводе Ольги Лепко. Режиссером постановки стал Осип Палечек, а художником — Петр Ламбин. В прошлом году «Фиделио» вернулся на сцену Мариинского театра, но уже в концертном исполнении, рассказали в театре.





20 февраля дирижировать Симфоническим оркестром Мариинского театра будет Юстус Франтц, чье имя хорошо известно в музыкальном мире. В репертуаре маэстро — множество сочинений европейских композиторов.









Фото: пресс-служба Мариинского театра